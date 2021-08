RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 1: Spalletti prova vari atteggiamenti, 6 acciaccati out, lavoro extra per Osimhen

19.20 - Allenamento che può considerarsi concluso, appuntamento a domani per la seduta mattutina ma restate su Tuttonapoli.net per approfondimenti ed il normale notiziario

19.17 - Termina il lavoro extra di Osimhen, che ha toccato anche gli aspetti puramente tecnici come il controllo ed il tiro ad incrociare

19.05 - Osimhen viene guidato nel fare il movimento corretto attaccando la profondità su diverse tipologie di filtrante

18.58 - In campo i 3 portieri (Contini è ancora out per un affaticamento) e Osimhen che svolge lavoro extra dal punto di vista tecnico con lo staff

18.55 - Molti azzurri lasciano il campo, allenamento che si avvia alle battute conclusive e quindi in forma ridotta dopo la gara di ieri ed i vari viaggi

18.50 - Spalletti tiene alta l'intensità della partitella, ma non si dovrebbe andare troppo oltre visto lo sforzo di ieri a Cracovia

18.40 - 11 vs 11 su metà campo, ma con 2 portieri per squadra a fronte di 5 mini-porte per lato

18.35 - Controlli rigidi e qualche problema tecnico ai varchi dei tifosi: in molti sono in fila con l'allenamento in corso

18.30 - Esercitazione alternata ad un lavoro aerobico mentre sono pronte 5 mini-porte per ogni lato per la nuova esercitazione

18.25 - Ancora fuori gli acciaccati Ounas, Contini, Petagna, Luperto e Palmiero

18.20 - Ovviamente i gialli devono offensivamente trovare la profondità di Osimhen o Politano mentre Insigne stringe per favorire la discesa di Mario Rui

18.15 - I nazionali subito aggregati all'esercitazione: i gialli difendono a 3 con Mario Rui che si sgancia subito, i blu con una sorta di 4 più vertice basso

18.10 - Ecco Spalletti e può iniziare l'allenamento

18.05 - Iniziano ad entrare i primi tifosi, dopo controlli accurati a prenotazione e green pass

18.00 - I primi azzurri in campo

17.55 - Lo staff di Spalletti prepara il campo con i vari attrezzi

17.50 - Ancora all'esterno, in attesa di poter entrare, i tifosi che si sono prenotati

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento pomeridiano del primo giorno del ritiro di Castel di Sangro. Comincia ufficialmente oggi la seconda parte della preparazione estiva del Napoli.