RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 2: lavoro fisico, poi interminabile esercitazione su pressione alta e uscita difensiva

19.03 - Allenamento pomeridiano interminabile e durissimo che ora può considerarsi concluso. Restate su Tuttonapoli.net per video ed approfondimenti

19.00 - Boato per Osimhen che a mille all'ora spinge l'azione dopo l'uscita difensiva, apre sull'esterno e poi in scivolata la va a chiudere.

18.55 - La squadra che imposta l'azione non ha la porta alle spalle del portiere: Meret ed Ospina devono solo giocare con i centrali e far 'uscire' la squadra dalla pressione

18.45 - Azzurri decisamente affaticati dopo un'esercitazione a mille all'ora, dopo una prima parte di lavoro fisico e considerando che già questa mattina l'allenamento è stato prettamente fisico.

18.42 - In gol anche Lozano, nel pomeriggio confermato praticamente da Gattuso per questa stagione, dopo una buona uscita difensiva.

18.33 - "Fai gol, fai gol", una volta che la squadra blu riesce asd uscire dalla pressione, si apre un 3 contro 2 difensori ed il tecnico incita gli attaccanti a chiudere in gol l'azione. i problemi realizzativi evidenziati quest'anno si migliorano anche con l'abitudine a far gol in queste situazioni.

18.25 - Boato per Mertens che trova il gol a giro sull'angolo lontano, ma conta più il senso della partitella: linea di 4 in pressione altissima sui 4 difensori, poi si apre il campo e gli attaccanti possono andare in 3 o 4 contro 2.

18.22 - Esercitazione con pallone e le porte per la gioia dei tifosi, ma tanti azzurri restano per ora a guardare e ci saranno tanti cambi.

18.12 - Due gruppi con la linea a 4, Demme e Lobotka da play e poi due mezzali: lavoro sull'uscita difensiva e lo scivolamento della linea

18.00 - Lavoro fisico molto intenso anche in questa seduta pomeridiana con allunghi, corsa sugli ostacoli, poi stretching con il recupero.

17.56 - Inizia a tutti gli effetti l'allenamento, corsa ai bordi del campo per tutto il gruppo.

17.46 - Applausi per Osimhen che entra in campo: il nigeriano è sicuramente l'attrazione numero 1 di questo ritiro.

17.40 - Seduta che durerà di meno rispetto a ieri, probabilmente, e sarà incentrate sulle partitine visto che la squadra già questa mattina ha tenuto una seduta impegnativa incentrata sull'aspetto fisico con allunghi, lavoro addominale e poi tattico per reparti

17.30 - In ritardo l'inizio dell'allenamento. Per ora sul campo solo Hysaj, Ciciretti e Demme, applausi per l'albanese che scherza con il pubblico presente.

