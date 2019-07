RILEGGI LIVE - Dimaro, day 16: esercizi col 4-2-3-1 per allenare la difesa in uscita, Younes a parte

11.38 - Termina qui l'allenamento mattutino, appuntamento alle 17.30 per quello pomeridiano!

11.35 - Triplice fischio, si conclude qui la partitella, i giocatori ne approfittano per dissetarsi, poi iniziano ad abbandonare tra gli applausi il terreno di gioco.

11.30 - Si prosegue col classico "Chi non salta è juventino".

11.28 - "Napoli torna campione" cantano i tifosi sulle tribune del campo di Carciato.

11.22 - Esce dal campo tra gli applausi Younes che ha lavorato in palestra per tutta la mattinata.

11.20 - Inizia la partitella a campo ridotto dieci contro dieci. Ecco le due squadre:

- Meret; Hysaj, Manolas, Chiriches, Mario Rui; Tutino, Callejon, Gaetano, Insigne; Mertens.

- Idasiak; Malcuit, Maksimovic, Luperto, Ghoulam; Di Lorenzo, Palmiero, Zielinski, Verdi; Milik.

11.10 - L'esercitazione prosegue ed è la stessa ma cambia la difesa: Ancelotti ha alternato le due linee. Questo perché entrambe devono esercitarsi nella gestione del pallone da giocare, a partire da quest'anno, anche in area di rigore.

11.05 - Pressione altissima sin dal primo tocco del portiere, coi difensori che ricevono in area di rigore e che quindi rischiano maggiormente in fase di impostazione.

11.00 - Ora la squadra col portiere schiera una difesa a quattro, dunque è cambiato il modulo, per nuovi esperimenti in fase di pressing e recupero della sfera. L'altra è composta da Mertens e Milik attaccanti che sono molto vicini.

10.58 - Lavoro con Nista per i due portieri, Idasiak e Meret.

10.54 - Ancelotti ha schierato la squadra che fa partire l'azione con la difesa a tre perché ha spiegato che utilizzerà il 4-2-3-1 contro difese a tre e quindi si sta esercitando sulla pressione dei portatori di palla.

10.52 - Lavoro in palestra per Younes.

10.50 - Le due formazioni: da una parte Contini; Malcuit, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik. Dall'altra Hysaj, Tonelli, Chiriches; Di Lorenzo, Verdi, Palmiero, Mario Rui, Luperto; Tutino.

10.45 - Termina l'esercitazione, tutti agli ordini di Ancelotti, si procede con lo sviluppo della manovra a campo ridotto con due squadre e una che fa partire l'azione col portiere.

10.35 - Prosegue l'esercitazione con gli azzurri che si scambiano posizione sui quattro lati ed uno al centro che smista palla, provando a tenere il ritmo altissimo.

10.30 - In gruppo Palmiero che a breve si trasferirà al Pescara.

10.25 - Esercitazione con scambi veloci, di prima, tra quattro azzurri ai quattro lati e un azzurro a turno al centro che smista il pallone. Per l'altra metà del gruppo c'è un torello con 3 in giallo che accompagnano la squadra in possesso.

10.20 - Neanche oggi in campo Marko Rog, in attesa solo del via libera per trasferirsi al Cagliari.

10.15 - Terminata la parte aerobica in palestra, ora a squadra si sposta sul campo per continuare la fase di attivazione.

10.00 - Squadra già in campo, si comincia con esercizi di risveglio muscolare all'esterno della palestra dietro la porta.

9.45 - Il gruppo si dirige in palestra. I più acclamati sono come sempre Insigne e Mertens.

Amici di Tuttonapoli.net benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino degli azzurri. Il Napoli tornerà in campo anche nel pomeriggio.