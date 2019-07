RILEGGI LIVE - Dimaro, day 8: seduta mattutina, pienone a Dimaro. Esercitazioni offensive e partitella, lavoro duro per i 6 rientrati ieri

12.08 - Allenamento mattutino che può considerarsi concluso. Restate con noi per ulteriori approfondimenti ed appuntamento alle 17.30 per il primo test pre-campionato contro il Benevento che vi proporremo in diretta testuale

12.02 - Rientrano gli altri azzurri mentre aumentano il ritmo del lavoro fisico Mertens, Hysaj, Zielinski, Milik, Mario Rui e Vinicius che sono rientrati ieri.

11.52 - Partitella finita, alcuni azzurri rientrano negli spogliatoi mentre i giocatori rientrati ieri continuano il lavoro atletico anche se scambiandosi il pallone mentre percorrono il campo.

11.45 - Ritmi molto alti, ma tra poco l'allenamento terminerà, anche perché alle 17.30 è prevista la prima uscita pre-campionato col Benevento (diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre-partita)

11.38 - Inizia la partitella a metà campo. Bianchi: Contini, Di Lorenzo, Tonelli, Luperto, Ghoulam; Verdi, Gaetano, Zielinski, Younes, Tutino, Milik. Verdi con Karnezis, Malcuit, Maksimovic, Chiriches, Hysaj, Callejon, Rog, Palmiero, Mario Rui; Mertens, Vinicius.

11.35 - Piccola pausa mentre vengono sistemate le porte grandi a metà campo, a breve partitella.

11.32 - Si inizia a vedere molto delle idee di Ancelotti con i laterali bassi che vengono coinvolti e sono chiamati a spingere: sempre molto alti, sono loro a fornire l'ultimo assist per gli attaccanti.

11.30 - Applausi per Karnezis che si oppone ad una bella conclusione di Callejon.

11.27 - Esercitazione sullo sviluppo della manovra con la palla che parte dai difensori per poi andare in verticale provando i movimenti per attaccare una linea a quattro rappresentata dalle sagome.

11.25 - Il ritiro è entrato nel vivo e lo si deduce anche dall'atmosfera che si respira stamattina. Col passare dei giorni sono giunti sempre più tifosi e per l'allenamento mattutino della squadra la passione è alle stelle. Spalti gremiti, migliaia di persone addirittura sul prato accanto alle tribune. Ovazione e cori per gli azzurri, ora che gran parte dei big sono rientrati.

11.20 - Ancora presenti i giovani Zerbi, Sgarbi, Zedadka e Zanoli che a questo punto prenderanno parte all'amichevole di quest'oggi prima di lasciare Dimaro.

11.15 - Tonelli e Maksimovic regolarmente in campo, non c'è invece Inglese che proseguirà il lavoro personalizzato.

11.10 - Squadra divisa in due gruppi: al via il torello.

11.00 - Comincia l'allenamento: si parte con il riscaldamento sulla pista d'atletica.

10.55 - Breve riunione tecnica a centrocampo tra Ancelotti e la squadra.

10.50 - Gli spalti del campo di Carciato sono gremiti. E' arrivato il weekend e si vede: non c'è più posto in tribuna e sono già presenti tifosi all'esterno per la fila agli autografi.

10.45 - Amici di Tuttonapoli.net, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino nell'ottavo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro. A breve inizierà la seduta degli azzurri agli ordini di Carlo Ancelotti. Unica seduta di giornata, questa mattina, per gli azzurri: nel pomeriggio il test con il Benevento.