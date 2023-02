RILEGGI LIVE - Eintracht-Napoli 0-2 (40' Osimhen, 65' Di Lorenzo): gli azzurri dominano anche in Europa!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

42' - OSIMHEN SEGNA DI NUOVO, MA E' FUORIGIOCO! Altro recupero palla alto del Napoli. Come prima, Lozano scappa a destra, altro cross basso e altro tap-in del nigeriano, che però stavolta è in offside.

56' - KVARATSKHELIA! Lozano recupera palla in alto e il Napoli riparte di nuovo. Tocco per Kvaratskhelia, che a tu per tu con Trapp si fa ipnotizzare dal portiere tedesco.

62' - Dopo l'uscita dal campo di Kolo Muani è Lindstrom ad aver assunto una posizione leggermente più avanzata, ma non c'è stato nessun cambio: Glasner non mette una punta.

65' - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL! RADDOPPIA DIIII LOOOOREEEENZOOOOOOOOOOO! Zielinski imbuca per Kvaratskhelia, che ricama col tacco per Di Lorenzo: sinistro dal limite chirurgico, all'angolino, Trapp non ci arriva ed è 2-0 Napoli!

72' - ANGUISSA! CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Grandissima azione di sfondamento del 99 del Napoli, che poi cade a terra in area e stesso da terra calcia, mandando la sfera a centimetri dal palo.

75' - L'Eintracht riparte a gran velocità con Kamada, che aspetta Max a sinistra e lo serve. Cross basso, Kim in spaccata devia in angolo.

80' - Doppio cambio per il Napoli: Elmas e Ndombele per Lozano e Anguissa.

84' - Altro doppio cambio per il Napoli: entrano Simeone e Politano per Osimhen e Kvaratskhelia.

86' - Tuta gioca in verticale per Borré: Kim legge tutto, ci mette il corpo e difende la rimessa dal fondo.

88' - Di Lorenzo mette un bel pallone in area per Simeone: incornata in avvitamento, blocca Trapp.

94' - Palla in profondità per Simeone, che calcia di prima intenzione: blocca Trapp.

40' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLl! OOOOSIIIIMHEEEEEEEEENNN! Lobotka recupera palla e va subito in profondità da Lozano. Cross basso perfetto per Osimhen, che entra in porta con tutto il pallone ed è 1-0!

38' - Giallo per Kim.

36' - TRAPP PARA IL RIGORE A KVARA! Si resta sullo 0-0: Kvara calcia alla sua sinistra, Trapp intuisce e devia in angolo.

34' - PRIMA PALO, POI CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Di Lorenzo nello spazio da Lozano: tiro e la sfera finisce sul palo. Sul prosieguo Buta stende Osimhen, bravissimo ad arrivare prima sulla sfera. Penalty!

32' - Zielinski calcia dal vertice dell'area di rigore: tiro debole, blocca Trapp.

30' - Gotze serve Kolo Muani nello spazio. Kim chiude tutto con una gran scivolata. Il francese era comunque in offside.

27' - Altro suggerimento verticale per Osimhen, che tenta la sponda finissima per Anguissa, col tacco, sbagliando di poco la misura,

24' - Kim sventaglia per Lozano. Cross di prima per Osimhen, N'Dicka va bene in anticipo.

22' - Olivera lancia profondo per Kvaratskhelia: Buta è in vantaggio e lo mantiene fino alla fine, accompagnando la sfera oltre la linea di fondo.

19' - KVARATSKHELIA! Ecco la prima occasione per il Napoli. Sull'angolo la sfera arriva fuori area a Kvara: tiro di prima intenzione, Trapp devia in angolo.

17' - Buta riceve sulla destra e va al traversone: Meret con un colpo di reni allunga la traiettoria e salva il Napoli.

15' - Il Napoli riparte a grandissima velocità con Lozano e Osimhen. Il nigeriano guadagna il fondo e conquista poi il corner. Sugli sviluppi fallo di Rrahmani in attacco.

13' - Kolo Muani si accende di nuovo in area: numero su due, poi Zielinski lo chiude. Sarà angolo per l'Eintracht.

11' - Palla al centro sul calcio di punizione: Osimhen mette via di testa, ma c'è Gotze fuori area che calcia al volo, senza però impensierire Meret.

10' - Lindstrom si sposta a sinistra e fa a sportellate con Di Lorenzo: sgambetto del capitano del Napoli, punizione interessante per l'Eintracht.

7' - Lindstrom riceve sulla destra e va al tiro-cross: palla deviata, diventa facile preda di Meret.

5' - KOLO MUANI! La prima palla gol è dell'Eintracht. Calcia Kamada da fuori, mura Lobotka. La sfera resta buona per Kolo Muani in area: numero su Kim e destro a incrociare che termina di poco largo.

2' - Sventagliata per Kvaratskhelia, che controlla e appoggia a Zielinski. Velo del polacco, alle sue spalle copre bene la difesa dell'Eintracht al limite dell'area.

1' - PARTITI!

20.55 - Tutto pronto, squadre in campo!

20.45 - Si scalda l'atmosfera ed ora è strapieno il meraviglioso impianto dell'Eintracht

20.20 - Napoli in campo per il riscaldamento, accolto da fischi assordanti

19.45 - Sul terreno di gioco c'è anche ADL che chiacchiera col capo della comunicazione Lombardo

19.41 - Sono ufficiali le formazioni di Eintracht Francoforte-Napoli, ottavo d’andata di Champions League. Il Napoli scenderà in campo con il solito 4-3-3. In porta Meret, davanti a lui i centrali Rrahmani e Kim- Sulle fasce Di Lorenzo e Olivera, che vince il ballottaggio con Mario Rui. In mezzo al campo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco torna Lozano dal 1’, con la coppia d’oro Osimhen e Kvaratskhelia che completa il tridente azzurro.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp, Tuta, Jakic, Ndicka; Buta, Sow, Kamada, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani. All. Glasner

A disposizione: Ramaj, Smolcic, Alidou, Rode, Touré, Borré, Hasebe, Alario, Chandler, Lenz, Knauff

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

A disposizione: Idasiak, Gollini, Juan Jesus, Mario Rui, Elmas, Simeone, Bereszynski, Politano, Ostigard, Gaetano, Ndombele

19.15 - Secondo Sky ci sarà Mathias Olivera: le sue quotazioni erano in ascesa nelle ultime ore. L'uruguayano sostituirà Mario Rui, Spalletti gli ha voluto mettere un po' di ritmo nelle gambe impegnandolo contro il Sasuuolo. Rispetto a quella gara ci saranno solo due cambi dunque: Zielinski e Lozano, al posto di Elmas e Politano.

18.45 - Gli ultrà dell'Eintracht hanno colpito ancora, scrive il quotidiano tedesco on line Bild raccontando che la polizia ha arrestato 9 teppisti che poi però sono stati rimessi in libertà. Il quotidiano tedesco racconta di aggressioni ai danni di tifosi del Napoli (in totale dovrebbero essere 6) che sono rimasti leggermente feriti. Gli autori sono indubbiamente legati ai gruppi più a rischio dei tifosi dell'Eintracht

A formare il tridente, insieme a Kvaratskhelia ed Osimhen, dovrebbe esserci Lozano, nella logica dell'alternanza con Politano ma anche perché il messicano ha maggiore gamba per affondare negli spazi che lascia l'Eintracht. In mediana rientra Zielinski, nel terzetto con Lobotka e Anguissa mentre in difesa è previsto il terzo rientro: alla fine Mario Rui dovrebbe vincere il ballottaggio con Olivera, autore di una buona prova nell'ultima gara col Sassuolo, e comporre così la solita linea difensiva con Kim, Rrahmani e capitan Di Lorenzo. Politano, così come Simeone, Elmas o Ndombele, saranno le armi a gara iniziata quando ad un certo punto la necessità sarà quella di continuare a tenere il ritmo forsennato dei tedeschi di Glasner.

Luciano Spalletti arriva alla sfida dopo un girone da favola, la miglior media punti dei top 5 campionati europei e la miglior coppia d'Europa (Kvaratskhelia-Osimhen a quota 41 tra gol e assist in campionato), ma riporta tutti con i piedi per terra citando il tecnico dell'Eintracht Glasner: "Complimenti? Ripenso alle domande d'inizio campionato, non dovevamo neanche entrare nelle prime 4 e ora dite l'opposto. Per questo non ci fidiamo. Glasner ha detto bene che ha il 50% di possibilità di passare il turno, la penso come lui. Ha questo piccolo vantaggio che si è meritato l'anno scorso vincendo l'Europa League dove ha fatto molto esperienza", le parole del tecnico anche se, numeri alla mano, la rosa del Napoli ha più esperienza in Champions mentre totalizza meno gare in EL.

Amici di TuttoNapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Eintracht-Napoli