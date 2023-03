RILEGGI LIVE - Italia-Inghilterra 1-2 (14' Rice, 44' Kane, 55' Retegui): nazionale ko al Maradona!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live



95' - E' FINITA! Non basta un buon secondo tempo alla nazionale per raggiungere il pareggio. L'Italia perde in casa la prima gara per le qualificazioni europee e non ne perdeva una in casa da ben 24 anni!

90' - Cinque di recupero

88' - Dentro anche Scamacca per l'assedio finale, fuori Verratti

86' - Si copre ulteriormente l'Inghilterra: fuori Saka e Bellingham, dentro James e Gallagher

84' - Piovono palloni nell'area di rigore inglese, ma senza la zampata vincente per il pareggio

80' - Fuori Foden, che era entrato da poco, e dentro Trippier per rimettersi a 4 dietro.

79' - ESPULSO SHAW! Secondo giallo per il difensore inglese per fallo su Retegui, probabilmente su suggerimento perchè l'arbitro inizialmente non aveva estratto il cartellino e portato alle proteste di Mancini e tutti gli azzurri

78' - Ammonito Shaw per perdite di tempo

76' - Italia ad un passo dal gol: Gnonto mette al centro, Politano stringe verso il centro ma viene ostacolato al momento del tiro

74' - Tonali murato al momento del tiro, ma Italia costantemente nella trequarti inglese alla ricerca del pari

71' - Giallo per Walker che tarda su una rimessa laterale. Il difensore era già stato ammonito secondo la UEFA al minuto 53. Resta da capire chi è stato ammonito in quell'occasione.

69' - Fuori Pellegrini e Jorginho, dentro Gnonto e Tonali

67' - Benissimo Politano, dopo uno scambio tutto napoletano con Di Lorenzo, che dopo un'azione manovra porta all'angolo

65' - "Italia, Italia", urla il Maradona per spingere la nazionale che attacca alla ricerca del pari: Inghilterra in difficoltà

61' - Dentro Cristante e Politano, accolto dall'ovazione del pubblico napoletano, fuori Barella e Jorginho: si passa al 4-2-3-1

60' - L'Italia spinge, ma Verratti viene murato al tiro e sulla ripartenza Jorginho spende un cartellino giallo

57' - Giallo per Maguire nell'azione che ha portato alla rete: il difensore dell'Inghilterra aveva falciato Barella

55' - GOOOOL ITALIA! RETEGUI! Al debutto l'attaccante trova il gol, battendo il portiere dopo una bella pressione alta degli azzurri

53' - Giallo per Walker: protestano gli azzurri perchè l'intervento falloso era di Rice già ammonito

50' - Italia pericolosa: apertura di Verratti per Pellegrini, la sua conclusione potente sul primo palo termina sul fondo.

47' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

21:50 - INIZIA LA RIPRESA!

21:33 - TERMINA IL PRIMO TEMPO!

47' - CHE ERRORE DI GREALISH! Kane riceve sul lato destro dell'area e mette un pallone facile facile che l'attaccante del City calcia clamorosamente a lato.

45' - L'arbitro concede tre i minuti di recupero.

44' - GOL DELL'INGHILTERRA! Sul dischetto di presenta Harry Kane che spiazza Donnarumma e realizza il gol del raddoppio.

43' - CALCIO DI RIGORE PER L'INGHILTERRA! Dopo aver visto le immagini, Jovanovic indica il dischetto. Tocco di braccio evidente di Di Lorenzo, adesso vedremo chi andrà sul dischetto.

42' - Check in corso del VAR per un tocco di mano di Di Lorenzo che, vedendo il replay, sembra esserci. On-field review per Jovanovic che va a rivedere le immagini a bordo campo.

41' - Saka si incarica della battuta del tiro dalla bandierina e raccolto da Kane. L'attaccante inglese viene fermato da Di Lorenzo, proteste da parte del 9 per un presunto tocco di mano.

39' - Contropiede dell'Italia con il pallone che arriva a Retegui. L'attaccante del Tigre calcia in porta ma trova la respinta di Maguire raccolta da Spinazzola. La sua conclusione viene contrastata da un avversario, sfuma così l'azione.