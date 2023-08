RILEGGI LIVE - Napoli-Augsburg 1-0 (51' Rrahmani): ridotti all'osso, gli azzurri vincono di misura

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Fonte: Da Castel di Sangro, Pierpaolo Matrone ed Antonio Noto

20.23 - FINISCE QUI! Il Napoli batte l'Augsburd 1-0 grazie alla rete ad inizio di ripresa di Rrahmani. Restate su Tuttonapoli.net per le pagelle, ulteriori approfondimenti ed il solito notiziario

92' - Discesa a destra di Zanoli: Raspadori cicca la conclusione sul primo palo, ma c'è deviazione, è angolo.

91' - GIALLO PER PFeIFFER: Zerbin prova lo scatto a sinistra e viene atterrato dal difensore, cartellino.

20.20 - Concessi 3' di recupero.

88' - OSTIGARD! Ancora bravo Ostigard a salvare su un'azione pericolosa dei tedeschi, salvataggio davanti alla porta del norvegese che evita il pari.

87' - Proteste Napoli: Zanoli crossa, contatto in area con Zerbin che cade a terra, per l'arbitro è tutto regolare

83' - Ancora cambi per il Napoli: escono Olivera e Elmas, entrano Russo e Obaretin. Si ritorna al 4-2-3-1 con Russo trequartista.

78' - Dal corner la zuccata di Ostigard termina tra le mani del portiere tedesco.

77' - ZERBIN! Imbeccato sulla sinistra, converge al centro e prova a metterla sul secondo palo, bravo Dahmen a salvare in corner.

75' - Bravo Ostigard a liberare in area su un'azione pericolosa dell'Augsburg.

74' - Brutta entrata al limite dell'area di Olivera, graziato dall'arbitro.

73' - Raspadori serve bene Zerbin, che dal vertice sinistro dell'area di rigore non trova il diagonale vincente: palla fuori.

70' - Quarto cambio per il Napoli: al posto del dolorante Politano entra Zanoli.

69' - Politano si siede a terra dolorante, l'esterno dopo le cure mediche abbandona il campo.

68' - Terzo cambio per il Napoli: esce Lozano, entra Demme. Si passa al 4-3-3 con Ostigard davanti alla difesa, mezzali Elmas e Demme. In avanti Politano, Raspadori e Zerbin.

52' - Primi cambi del Napoli: escono Simeone e Lobotka, entrano Juan Jesus e Zerbin. Si passa al 4-2-3-1 con Ostigard e Elmas a centrocampo. Politano, Raspadori, Zerbin, alle spalle di Lozano.

51' - RRAHMANI!!! GOOOOOOL!!! Napoli in vantaggio dagli sviluppi del corner: dalla bandierina Elmas calcia sul secondo palo, il kosovaro svetta di testa e infila Dahmen nell'angolino.

60' - Buono spunto di Lozano a destra, il messicano viene fermato da Pfeiffer in calcio d'angolo.

57' - Brutta entrata in ritardo a centrocampo: Simeone resta a terra dolorante. Dopo le cure mediche il Cholito riprende il gioco.

56' - Sponda aerea di Simeone per l'inserimento di Politano, che viene atterrato ai 25 metri dalla porta.

53' - Bellissima giocata di Olivera, che lancia a sinistra Lozano, il cross del messicano per Simeone è impreciso.

51' - RASPADORI! Ottima azione di Elmas a sinistra, gioco di gambe e assist per Raspadori che si accentra e calcia in porta, tiro centrale e facile per Dahmen.

50' - Uno-due sulla fascia tra Lozano e Olivera, il messicano non trova il tempo per concludere in porta.

48' - L'Augsburg parte all'attacco, il Napoli arretra il baricentro.

19.35 - RIPRENDE IL MATCH! Nessun cambio per Garcia.

19.18 - TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO.

19.17 - Concesso 1' di recupero.

44' - Lancio di prima di Politano per Di Lorenzo a destra, il cross non riesce a trovare l'impatto in scivolata di Simeone.

42' - POLITANO! Ripartenza con Politano che palla a piede converge da destra al centro e prova il tiro a giro: la palla esce non lontana dall'incrocio.

41' - Vargas guadagna un corner. Dagli sviluppi del calcio d'angolo il colpo di testa di Demirovic termina tra le braccia di Meret.

39' - LOZANO! Servito dalla difesa il messicano scatta stavolta a destra, il portiere esce a chiudere lo specchio. Il tiro del Chucky non trova i pali.

38' - Olivera lancia Lozano a sinistra, scatto del messicano che viene atterrato nei pressi dell'area.

36' - RRAHMANI! Azione che parte al limite con Elmas: il macedone serve a sinistra Lozano, serie passaggi stretti fino ad arrivare sul lato destro dove il kosovaro tira di destro alto.

35' - Azione solitaria in progressione di Simeone, che però si allunga troppo la palla sulla destra.

30' - LOBOTKA! Il Napoli ci prova ancora in area, il diagonale dello slovacco termina largo.

29' - RASPADORI! Azione confusa in area, Jack ci prova senza fortuna.

28' - SIMEONE! Bravo Raspadori a lanciare Simeone, il Cholito conclude in diagonale con un tiro-cross che termina in fallo laterale.

26' - Ancora Augsburg: azione in area con Demirovic che da posizione defilata non trova la porta per una deviazione in corner. Dal calcio d'angolo conclusione alta di Pfeiffer.

25' - Augsburg pericoloso: sbaglia un disimpegno Raspadori nell'area azzurra, Winther i prova con Meret che salva in angolo.

22' - Altra ripartenza del Napoli, Raspadori apre per Lozano a sinistra ma la palla è troppo lunga.

20' - Nel contropiede precedente resta a terra contuso Lozano, il messicano dopo le cure mediche si rialza senza problemi.

19' - SIMEONE! Ripartenza Napoli: Elmas lancia Olivera sulla sinistra, cross al centro per Simeone, bravo il portiere in uscita a chiudere in angolo.

18' - Ripartenza di Politano, l'esterno viene atterratto a centrocampo.

12' - Ci prova l'Augsburg: Vargas premia l'inserimento a destra di Winther, cross deviato in angolo. Dal corner la difesa del Napoli libera l'area.

10' - Il Napoli è in campo con il 4-3-3: Raspadori fa la mezzala destra.

8' - LOZANO! Simeone apre a sinistra per Lozano, il Chucky punta l'avversario e converge al centro per il tiro, palla deviata da Politano che si era inserito al centro.

6' - LOZANO! Ancora Politano da destra crossa, il messicano non riesce a trovare la porta di testa.

5' - ELMAS! Azione insistita del Napoli: Politano corre in profondità a destra, la palla finisce a centro a Elmas, tiro salvato sulla linea dalla difesa tedesca. L'azione prosegue con il Napoli che non riesce a concretizzare.

4' - Duro contrasto sulla trequarti tra Pfeiffer e Simeone, il Cholito resta per qualche secondo dolorante a terra. Niente di grave.

2' - Prima azione dell'Augsburg: cross dalla destra di Vargas: incorna male Demirovic centro area, Meret senza problemi blocca in presa alta.

2' - Dalla destra Rapadori lancia in profondità per Simeone, palla troppo lunga per il Chiolito.

18.32 - INIZIA IL MATCH!

18.30 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo. I tifosi intonano il coro "I campion dell'Italia siamo noi".

18.25 - Presente sugli spalti dello Stadio Patini di Castel di Sangro, per l'amichevole Napoli-Augsburg, anche Mario Giuffredi. L'agente di Di Lorenzo, Politano, Mario Rui e Gaetano siede in tribuna.

18.15 - Il nuovo acquisto Natan entra al Patini accompagnato dal presidente De Laurentiis tra l'ovazione dei tifosi. Il brasiliano saluta felice il pubblico. Il difensore assisterà al match a bordo campo, seduto accanto al patron azzurro.

17.47 - Ecco il rinforzo che tutti stavano aspettando. Dopo le visite mediche in mattinata, Natan è arrivato in ritiro. Il nuovo difensore azzurro (in attesa dell'ufficialità) è appena sbarcato a Castel di Sangro, allo stadio Teofilo Patini, come si vede dal video dei nostri inviati che riportiamo di seguito.

17.43 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Augsburg, terza amichevole del ritiro di Castel di Sangro dei campioni d'Italia.

NAPOLI (4-2-3-1) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Lobotka, Elmas, Politano, Raspadori, Lozano; Simeone. In panchina: Contini, Idasiak, D'Avino, Demme, Juan Jesus, Russo, Zerbin, Obaretin, Zanoli. All. Garcia.

AUGSBURG: Dahmen, Pfeiffer, Demirovic, Maier, Rexhbecaj, Vargas, Breithaupt, Michel, Winther, Elngels, Colina. All. Maasen

17.23 - L'Augsburg fa il suo ingresso in campo per il riscaldamento.

16.30 - Anche per questa gara dei campioni d'Italia il Patini sarà sold-out, saranno quindi in 7.500 i tifosi azzurri presenti sugli spalti dell'impianto di Castel di Sangro.

16.15 - Osimhen e Kvara out. Il nigeriano ieri s'è allenato ancora in palestra, difficile possa esserci, così come Kvaratskhelia che sta smaltendo la contusione. Ancora in infermeria gli infortunati Mario Rui e Gaetano, oltre ovviamente ad Anguissa mentre Gollini è alle prese con uno stato influenzale. Garcia però ieri ha recuperato Olivera a sinistra e Demme come alternativa in mediana.

Amici di Tuttonapoli, buonasera da Castel di Sangro e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Augsburg, quinto test estivo, il terzo nel ritiro pre-campionato qui in Abruzzo. La gara inizierà alle 18:30 allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro ed è disponibile in diretta Tv in pay per views su Sky mentre la diretta testuale sarà disponibile su Tuttonapoli.net, come sempre, con ampio pre e post-partita.