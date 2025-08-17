Palmeri: "De Bruyne? Il Napoli non l'ha fregato a nessuno, le big non prendono gli ultra 30enni"

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "De Bruyne sicuramente non è più quello di un paio di anni fa, ma resta di livello. Nelle ultime stagioni, il belga ha giocato per due terzi del campionato, e devi tenerne conto. Le squadre d'elite non prendono gli ultratrentenni: non lo fanno più, a prescindere se il calciatore di questione sia o meno di valore.

Fatico a trovare esempi simili, forse solo il Barcellona ha fatto un'eccezione, quando ha preso Lewandowski. Le squadre migliori non prendono chi possa giocare soltanto due terzi di stagione. Il Napoli non ha fregato nessuna concorrenza d'elite: De Bruyne non lo volevano il Barcellona o il Bayern, ma i turchi. Per il nostro calcio, è relativo... Freghi la concorrenza quando batti le big europee su obiettivi comuni. L'Inter ha disputato due Finali di Champions facendo mercato con gli svincolati. De Bruyne al Napoli ci sta bene, perché agli azzurri mancava un giocatore di peso internazionale per le sue qualità".