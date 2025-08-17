Ultim'ora

Lukaku, infortunio grave? Zazzaroni annuncia: "Preoccupa e il Napoli pensa a un bomber!"

Oggi alle 18:36In primo piano
di Antonio Noto

Napoli sulle spine per conoscere l'entità del risentimento muscolare alla coscia sinistra di Romelu Lukaku, infortunatosi nell'ultima amichevole del ritiro di Castel di Sangro. Il centravanti belga, quasi sicuramente, sarà costretto a saltare l'esordio ufficiale di sabato prossimo a Reggio Emilia, contro il Sassuolo. Si teme uno stop abbastanza serio, fa sapere sui propri social Ivan Zazzaroni.

Il direttore del Corriere dello Sport scrive su Instagram: "Preoccupa l'infortunio di Lukaku, il mio Lukakone: il Napoli pensa al prestito di un centravanti". L'entità dell'infortuniuo, quindi, potrebbe anche modificare gli ultimi obiettivi di mercato del club di De Laurentiis.