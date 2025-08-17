Siviglia, Juanlu titolare in Liga! Sky: il Napoli osserva e confida nel sì entro domani
Settimana di mercato calda per il Napoli, che si prepara ad accogliere due nuovi innesti. Lunedì sarà il giorno di Miguel Gutierrez, atteso per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al club azzurro. Sempre lunedì si punta a chiudere anche per Juanlu Sanchez, esterno spagnolo individuato come rinforzo per le corsie azzurre.
Nel frattempo, dall’Andalusia arriva un segnale interessante: i ltecnico del Siviglia Mathias Almeyda ha schierato titolare il terzino nella gara d’esordio in Liga contro l’Athletic Club. Una scelta probabilmente legata alle numerose assenze del Siviglia, che però non dovrebbe ostacolare l’operazione. Il Napoli resta fiducioso di chiudere l’affare entro domani. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.
