Diouf-Napoli, Romano: "Il Lens valuta l'offerta ma tentenna, c'entra la Premier"

vedi letture

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, attraverso il proprio canale Youtube ha riferito le ultime sulla trattativa del Napoli per Andy Diouf del Lens: "Il Napoli la sua offerta per Diouf l'ha fatta, al momento il Lens sta ancora valutando, non ha ancora accettato o rifiutato. Vorrebbe una proposta più alta: partiva da 25 milioni di euro, magari intorno ai 23mln + bonus può accettare di chiudere l'operazione.

Il Lens, però, sa anche che di avere due club di Premier League molto interessati a Diouf. Il mercato in Inghilterra per quel tipo di squadre di centro classifica spesso si accende negli ultimi giorni di mercato, e il Lens spera che una di queste due squadre possa arrivare con un'offerta migliore di quella del Napoli. Anche questo è dovuto il tentennamento".