RILEGGI LIVE - Verona-Napoli 2-5 (29' Lasagna, 37' Kvaratskhelia, 47' Osimhen, 48' Henry, 55' Zielinski, 65' Lobotka, 79' Politano): buona la prima al Bentegodi

Il Napoli espugna il Bentegodi di Verona, dopo un primo tempo con tante occasioni e chiuso avanti 2-1 dopo aver rimontato, gli azzurri prima si fanno raggiungere dai gialloblù e poi dilagano. Vantaggio del Verona con Lasagna al 29'. Il Napoli reagisce subito e prima pareggia con un colpo di testa di Kvaratskhelia al 37' e poi ribalta il risutato con Osimhen allo scadere. Nella ripresa inizio in salita con il pari del Verona grazie ad un colpo di testa di Henry. Ancora Kvara fa scattare la scintilla con l'assist a Zielinski per il gol del 3-2 al 55'. Poi Lobotka al 65' e il nuovo entrato Poitano 79' chiudono i conti.

20.27 - FINISCE QUI!

93' - GIALLO PER KIM

20.22 - Concessi 5' di recupero.

88' - ZERBIN! L'attaccante si divora il gol all'esordio in Serie A: Elmas mette al centro per Zerbin, che tutto solo cerca di driblare Montipò ma si allunga troppo il pallone.

86' - INTERVIENE IN VAR! Fabbri va al monitor e annulla il gol: l'arbitro ravvisa un'interferenza di Zerbin (in fuorigioco) su Montipò anche se il portiere.

84' - OUNAS!!!! GOL ANNULLATO! L'algerino innescato da Lobotka parte palla al piede e serve a destra Politano, cross basso per lo stesso Ounas che davanti alla porta non sbaglia.

83' - DOPPIO CAMBIO PER IL NAPOLI: escono Mario Rui e Osimhen, entrano Olivera e Ounas.

83' - RRAHMANI! Colpo di testa dal corner, respinge Montipò, ci prova Anguissa in rovesciata: palla alta.

82' - Anguissa recupera palla e parte in contropiede, dopo aver percorso tutta la metà campo gialloblù guadagna un calcio d'angolo.

79' - POLITANO!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Lobotka recupera e inzia l'azione a destra, uno due Politano-Di Lorenzo con l'attaccante che con un destro preciso firma il pokerissimo.

77' - POLITANO! Appena entrato l'esterno prova la sua classica giocata dalla destra, il tiro sul secondo palo sfiora il montante e termina fuori.

76' - RRAHMANI! L'ex ci prova di testa dagli sviluppi del corner: la palla termina alta

75' - DOPPIO CAMBIO PER IL NAPOLI: escono Zielinski e Lozano, entrano Zerbin e Politano. Elmas scala nei tre di centrocampo con Zerbin alto a sinistra.

75' - Azione personale sulla destra di Osimhen: il nigeriano conquista un calcio d'angolo.

74' - Cross del Verona, Rrahmani la mette in angolo di testa. Dal corner ci prova Gunter di testa, ma la girata esce abbondantemente fuori.

72' - QUARTO CAMBIO PER IL VERONA: esce Lasagna, entra Djuric.

20.04 - SI RIPRENDE!

20.02 - Cooling break: le squadre si rifocillano a bordo campo.

68' - PRIMO CAMBIO PER IL NAPOLI: esce Kvaratskhelia, entra Elmas.

67' - CAMBIO PER IL VERONA: esce Hongla, entra Barak.

65' - LOBOTKA!!! GOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOL!!! Lo slovacco riceve da Mario Rui e parte palla a piede, appena entrato in area apre di destro e mette la palla nell'angolino.

61' - Lozano resta a terra dopo un fallo del nuovo entrato Retsos non ravvisato da Fabbri. Dopo le cure ricevute il messicano riprende a giocare.

58' - DOPPIO CAMBIO PER IL VERONA: escono Amione e Henry, entrano Retsos e Piccoli.

55' - ZIELINSKI!!! GOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOL!!! Contropiede del Napoli: Mario Rui di prima sul lato per Kvara, grande palla nel corridoio ancora di prima per l'inserimento di Zielinski che con un tocco morbido di sinistro supera Montipò.

54' - GIALLO PER OSIMHEN: pestone ai danni di Gunter.

52' - GIALLO PER AMIONE: Ennesino fallo dell'argentino su Lozano che era andato via.

50' - Kvaratskehlia crossa in mezzo, il Verona si salva in corner.

48' - HENRY! PAREGGIO DEL VERONA! Faraoni crossa dalla destra per il francese che svetta di testa tra Kim e Rrahmani e supera Meret.

19.37 - SI RIPARTE!

19.20 - TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO!

47' - OSIMHEN!!!! GOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOL!!! Angolo battuto da Mario Rui, Di Lorenzo sul primo palo prolunga di testa sul secondo palo per Osimhen che in spaccata mette la palla in rete.

47' - Palla filtrante di Kvara per l'inserimento di Anguissa: calcio d'angolo.

46' - GIALLO PER HONGLA: fallo su Lozano e reiterate proteste per il camerunense.

19.16 - Concessi 2' di recupero.

42' - Inarrestabile Kvara, azione insistita sulla destra e cross al centro respinto dalla difesa gialloblù

40' - OSIMHEN! Cross di Lozano: Osimhen stoppa e tira di destro, conclusione strozzata che termina al lato.

37' - KVARATSKHELIA!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Lozano infila Amione e mette al centro un cross morbido, sul secondo palo arriva Kvara e con un gran colpo di testa supera Montipò.

34' - PALO DI ANGUISSA! Punizione battuta da Mario Rui al centro per Anguissa che stacca di testa e colpisce il montante alla destra di Montipò.

31' - KVARA! Finta, accelerazione e conclusione di Kvaratskhelia: Montipò è attento e devia sopra la traversa.

29' - LASAGNA! GOL DEL VERONA! Dal calcio d'angolo sponda di Gunter di testa sul primo palo per Lasagna che tutto solo da due passi infila Meret.

28' - HONGLA! Tiro improvviso del Verona, Meret vola e con la punta delle dita devia in angolo.

18.59 - SI RIPARTE!

18.56 - Cooling break: le squadre si rifocillano a bordo campo.

24' - KVARA! Lozano crossa sul secondo palo: Kvaratskhelia stoppa e tira di sinistro, palla deviata in angolo.

21' - LOZANO! Osimhen tra le linee pesca Lozano a destra, conclusione di prima intenzione in diagonale da posizione defilata: palla che termina fuori.

18' - KVARA! Lozano serve il georgiano al limite dell'area: finta di sinistro e tiro di destro un po strozzato che termina sul fondo.

15' - Prima azione del Verona annullata però dal fuorigioco: Lasagna ci prova da posizione defilata, ma la posizione di partenza è irregolare.

13' - ZIELINSKI! Parte Kim palla al piede: palla al centro per Lozano che prima si fa murare il tiro e poi serve Zielinski, gran sinistro del polacco ma Montipò vola e salva in angolo.

11' - OSIMHEN! Di Lorenzo lancia Lozano sulla fascia, il Chucky supera Amione e mette al centro per Osimhen che cicca la conclusione da pochi passi dalla porta.

6' - Palla in verticale per Lozano, l'argentino Amione fa volare il messicano con una spallata: punizione per il Napoli.

4' - Fase di studio con un lento possesso palla.

1' - Di Lorenzo conquista il primo calcio d'angolo per il Napoli. Dal corner non riesce lo schema per gli azzurri.

18.30 - PARTITI!

18.29 - Squadre riunite a centrocampo per il minuto di raccoglimento in memoria di Claudio Garella, portiere campione d'Italia con Verona e Napoli.

18.26 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

18.20 - Luciano Spalletti è intervenuto al microfono di Dazn a pochi minuti dall'esordio stagionale sul campo dell'Hellas Verona: "Arriva un Napoli prontissimo per giocare una partita importante su un campo difficile contro un avversario importante. Abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo e ho visto le risposte giuste durante la preparazione. Poi ci sarà differenza tra le amichevoli pre-campionato e una partita ufficiale contro l'Hellas Verona".

Ha detto qualcosa a Kim e Kvara, all'esordio in Serie A? "Hanno saputo farsi apprezzare subito dai compagni, mettendo in evidenza le qualità che hanno. Chi indossa la maglia del Napoli deve far vedere fin da subito di essere la persona e il calciatori giusti per rappresentare un sentimento come il nostro".

18.10 - Eljif Elmas è intervenuto prima del match contro l'Hellas Verona ai microfoni di Dazn: "E' normale, sono andati via grandi giocatori, che erano qui da tanti anni. Ora siamo rimasti in pochi di quelli dell'anno scorso e tutti abbiamo sentito subito nuove responsabilità, a partire dal nostro capitano Di Lorenzo. E poi i nuovi ci daranno una mano. L'anno scorso abbiamo fatto un gran campionato, speriamo di fare lo stesso quest'anno".

18.05 - Solita ormai contestazione ultrà con cori contro ADL (non presente allo stadio)

17.55 - Squadre in campo per il riscaldamento

17.35 - Annunciato anche il Verona: out pure Barak, altro giocatore richiesto sul mercato e quindi Tameze obbligato in mediana (si paventava uno spostamento in difesa) e nei tre centrali c'è il giovane Amione

17.25 - Diramate le formazioni ufficiali di Verona-Napoli, match valido per la prima giornata del nuovo campionato. Luciano Spalletti senza Fabian, Gaetano squalificato e Simeone non ancora annunciato. Recupera Politano per la panchina e tridente titolare con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia attesissimo al debutto. L'altro esordio è quello di Kim, nella linea con Di Lorenzo, Rrahmani e Mario Rui, davanti a Meret preferito a Sirigu.

Verona (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Amione; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna. A disposizione: Chiesa, Berardi, Magnani, Terraciano, Coppola, Retsos, Cortinovis, Sulemana, Barak, Djuric, Piccoli. All. Cioffi

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Zanoli, Demme, Elmas, Zerbin, Ounas, Politano. All. Spalletti

17.10 - Napoli arrivato al Bentegodi, a breve le formazioni ufficiali

17.00 - Hellas Verona-Napoli sarà anche la partita in cui verrà reso omaggio a Claudio Garella, ex portiere scomparso venerdì scorso. Attraverso i propri canali ufficiali, il club scaligero ha fatto sapere che stasera scenderà in campo con una maglia speciale, con i colori di quella che aveva indossato lui.

Il Napoli ha vinto le ultime 5 partite d'esordio stagionale in Serie A: si tratta della serie aperta più lunga di successi consecutivi nel massimo campionato. I partenopei non sono mai arrivati nella loro storia a sei vittorie di fila nel match di debutto. Lasagna ha segnato 3 gol contro il Napoli in serie A (tutti con l'Udinese), ma non ha mai vinto contro gli azzurri in 10 incroci. Lozano a Verona ha realizzato nel gennaio 2021 il 3° gol piú veloce nella storia della Serie A (00:08:95) mentre Osimhen si scatena contro i gialloblù: ha preso parte a tre gol (due reti e un assist) in quattro incroci

Cioffi senza gli squalificati Ceccherini e Veloso e soprattutto senza rinforzi in difesa: potrebbe arretrare Tameze nei tre (altrimenti ci sono Magnani, disastroso in Coppa, ed il giovane Coppola) con Gunter e Dawidowicz; in mediana Hongla con Ilic e Barak mentre Faraoni e Lazovic saranno gli estenri. In attacco Henry e Lasagna le due punte, favorite su Djuric e Piccoli.

Spalletti ritrova Politano per la panchina ma non può contare sull'ultimo arrivato Simeone e soprattutto su Fabian (verso la cessione al PSG). Tra i pali fiducia (almeno per questi primi 90 minuti) a Meret (favorito su Sirigu che ha pochi allenamenti sul campo) mentre in difesa esordio ufficiale per Kim nella linea con Di Lorenzo, Rrrahmani e Mario Rui, favorito su Olivera. In mediana nessun dubbio su Anguissa, Lobotka e Zielinski, così come in attacco con Lozano, Osimhen e l'attesissimo esordio di Kvaratskhelia.

Inizia al Bentegodi la stagione del Napoli. La squadra di Luciano Spalletti sfida il Verona con nove undicesimi della scorsa stagione e gli esordi dal primo minuto di Kim e Kvaratskhelia, chiamati a sostituire Koulibaly e Insigne accorciando ogni tempo d'inserimento e di adattamento al campionato. Se non si può parlare di un Napoli al completo (manca il sostituto di Fabian, il vice-Osimhen visto che Simeone non è partito) o definito (non a caso il club lavora ad altri tre arrivi), in casa Verona le cose vanno molto peggio: Cioffi aspetta almeno 4 rinforzi, soprattutto in difesa, ed il passaggio ad un 3-5-2 fisico con le due torri richiede sicuramente più tempo per chi era ormai abituato ad un calcio più dinamico, aggressivo e con Caprari al centro del gioco tra le linee.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Verona-Napoli, prima gara della stagione