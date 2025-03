Rinnovo Anguissa in stand-by! Romano: "L'accordo era vicino, ora il futuro è aperto"

Il rinnovo di André-Frank Zambo Anguissa è in stand-by. Il contratto del centrocampista camerunese scadrà a fine stagione, ma il Napoli ha un'opzione per prolungarlo unilateralmente fino al 2027, ma per andare ancora oltre ora la situazione vive una fase di stallo.

Lo scrive l'esperto di mercato Fabrizio Romano: "La trattativa per il nuovo accordo tra Franck Zambo Anguissa e il Napoli è ora in stand-by. L'accordo sul nuovo contratto era vicino ma mai siglato... e ora tutte le opzioni sono di nuovo aperte per il suo futuro".

🚨 Negotiations over new deal between Franck Zambo Anguissa and Napoli are now in stand-by.



The agreement over new contract was close but never sealed… and now all the options are open again for his future. pic.twitter.com/crqHwBAfOh