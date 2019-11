Rizzoli a Sky: "Fallo Llorente con l'Atalanta, andava fermato il gioco e non dato vantaggio"

Intervistato da Sky Sport dopo l'incontro con gli allenatori, il designatore degli arbitri Nicola Rizzoli ha parlato dell'episodio di Llorente-Kjaer in Napoli-Atalanta: "L'intervento di Ancelotti è stato convinto, come normale per un tecnico del suo prestigio. Interventi servono per migliorare. Errore su Llorente? Andava interrotto certamente il gioco, avendo ravvisato con l'assistente un fallo di Llorente con un braccio sul viso del difensore. Non era opportuno dare vantaggio all'Atalanta in quella zona. L'arbitro ha dato il vantaggio ed è un errore, il VAR ha verificato poi quanto visto in campo e da regolamento quando tocca il viso con eccessiva forza può essere giallo o rosso. Dal campo poteva essere visto diversamente, ma andava fermato il gioco".