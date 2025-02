Rileggi live Roma-Napoli 1-1 (Spinazzola 28', Angelino 92'): beffa clamorosa nel recupero

vedi letture

22.40 - Finisce qui.

92' - Pareggia la Roma. Cross di Saelemaekers dalla destra, Angelino al volo trova un grandissimo gol.

90' - Sono stati segnalati 5 minuti di recupero.

87' - SIMEONE! Errore della Roma, il Cholito si lancia in campo aperto e prova a servire Raspadori in mezzo: passaggio sporcato quanto basta da N'Dicka.

86' - Conte utilizza l'ultimo slot per inserire Raspadori al posto di Politano.

85' - Cross a spiovere di Saelemaekers: Di Lorenzo col petto appoggia per Meret che può bloccare. Guadagna secondi il Napoli.

84' - Ci prova McTominay! Lo scozzese va in conduzione e arrivato al limite dell'area libera il destro potente: palla respinta col corpo da N'Dicka.

83' - Mancini prova a pescare Dovbyk in profondità, c'è ancora Rrahmani ad anticiparlo di testa.

81' - Secondo cambio di Conte: dentro Il Cholito Simeone, esce Lukaku.

80' - Ranieri lancia anche Dybala nella mischia, a fargli posto è Shomurodov. Entra anche Baldanzi per Rensch.

80' - Anguissa conquista un calcio di posizione preziosissimo vicino al centrocampo. Può respirare il Napoli.

77' - Saelemaekers imbuca per Angelino: attentissimi Rrahmani e Politano a sventare la minaccia,

76' - Prima mossa di Conte: entra Mazzocchi al posto di David Neres.

75' - PALO! Punizione potentissima di Paredes che colpisce il palo esterno.

74' - Fallo di Lobotka su Saelemaekers all'altezza della trequarti azzurra.

73' - Ammonito Pisilli per un intervento irregolare ai danni di McTominay.

72' - TRAVERSA! Punizione a rientrare di Politano, flipper in area che porta al tiro di destro di Lukaku: Rensch riesce a salvare con l'aiuto della traversa. Viene segnalato un tocco di mano di Lukaku ma sarebbe stato comunque da controllare.

71' - Altra punizione per il Napoli alla stessa altezza della precedente ma stavolta dallo stesso lato del campo.

70' - Batte Lobotka a rientrare cercando McTominay sul secondo palo: interviene in anticipo Angelino.

69' - Calcio di punizione per il Napoli dal vertice destro dell'area di rigore della Roma.

68' - Azione fantastica del Napoli! Prima Rrahmani con un tackle ferma Pisilli in area, poi Politano ferma Saelemaekers. Allora parte il contropiede pulito con Lukaku, McTominay e Anguissa: arrivato negli ultimi 20 metri Neres perde il tempo di gioco ed è costretto a tornare indietro.

67' - Lukaku entra in ritardo su Paredes, calcio di punizione ma non viene ammonito il belga.

65' - Paredes si incarica della battuta della punizione col destro a rientrare: palla che finisce sull'esterno della rete.

64' - Intanto Ranieri si sbilancia e inserisce Dovbyk al posto di Cristante.

63' - Filtrante di Paredes che pesca Rensch al limite dell'area, Neres lo atterra e sarà punizione per i giallorossi.

61' - BRIVIDO PER IL NAPOLI! Roma che va da destra a sinistra: cross teso di Angelino ribattuto, la palla torna sui suoi piedi e lo spagnolo riesce a concludere. Tiro che termina alto.

60' - Il Napoli prova ancora a costruire a destra: cross a rientrare di Politano troppo lungo per lukaku.

59' - Di Lorenzo lancia Politano nello spazio, passaggio in area con l'esterno del numero 21 ma non ci arriva McTominay. Il guardalinee segnala poi una posizione di offside a inizio azione.

58' - Contropiede Napoli con Neres lanciato sulla sinistra: il brasiliano punta Rensch e va sul fondo, ma sbaglia totalmente la misura del cross.

58' - Lobotka rischia sotto l'attacco di Pisilli, alla fine lo slovacco se la cava con l'aiuto di McTominay.

57' - Ancora Spinazzola lanciato in profondità: il 37 azzurro arriva sul pallone ma viene fermato con forza da Mancini, tutto regolare secondo l'arbitro.

56' - Doppia sostituzione per la Roma: esce El Shaarawy per un problema fisico, entra al suo posto Saelemaekers. Dentro anche Paredes per Koné.

54' - Si riprende a giocare, Juan Jesus sembra in grado di proseguire.

53' - Si riscalda Alessandro Buongiorno in attesa di capire le condizioni di Juna Jesus.

52' - Rimane a terra Juan Jesus dopo il brutto colpo subito alla caviglia, è necessario l'intervento dello staff medico del Napoli. Anche Manu Koné è rimasto indolenzito nello scontro.

51' - Ammonito Koné, per un intervento in ritardo ai danni di Juan Jesus.

50' - MCTOMINAY! Grandissima combinazione del Napoli: imbucata di Lobotka, velo di Lukaku, sponda di Anguissa per McTominay che calcia da dentro l'area ma apre troppo il piattone.

48' - Spinazzola tenta lo spunto sull'out di sinistra, Soulé lo contiene con il corpo e conquista anche calcio di punizione.

47' - Angelino cerca la verticale per Shomurodov: palla in rimessa laterale.

46' - Nessun cambio effettuato durante l'intervallo: in campo gli stessi undici della prima frazione di gioco.

21.50 - Inizia il secondo tempo.

21.33 - Termina il primo tempo.

45' - Super intervento di Meret! Colpo di testa preciso di N'Dicka ma l'estremo difensore azzurro dice no!

44' - Calcio d'angolo in favore della Roma.

42' - Dagli sviluppi del primo, il Napoli guadagna il secondo corner della gara.

41' - Corner per il Napoli, primo della gara

40' - Gara che dopo il vantaggio azzurro ha perso un pizzico d'intensità, Napoli con un attento possesso palla

37' - Che lavoro di Neres che sgasa per tutta la fascia sinsitra e permette al Napoli di ricomporsi.

34' - Giropalla attivo del Napoli.

31' - Manovra pazzesca del Napoli, Lukaku allarga per Politano che immediatamente premia l'inserimento del classico McTominay, lo scozzese è seguito da Koné che proprio prima del destro chiude e recupera il pallone.

30' - Azzurri in vantaggio alla mezz'ora dopo un buon ritmo ed un ottimo pressing intenso.

28' - GOOOOOOL DEL NAPOOOOOOLI! MAGIA DI SPINAZZOLA! GOL BELLISSIMO! Lancio lungo di Juan Jesus che serve l'inserimento sulla fascia sinistra di Spinazzola, Svilar esce in maniera indecisa e Spinazzola ne approfitta per un pallonetto perfetto con il piede destro!

28' - Altro mancino di Soulè impreciso, tiro che finisce ben oltre lo specchio della porta.

26' - Grande progressione di McTominay che viene progressivamente trattenuto da Konè, fallo in favore del Napoli.

25' - Destro impreciso di El Shaarawy che si era preparato l'esecuzione centralmente ma l'esecuzione è sbilenca

23' - OCCASIONE NAPOLI! Neres serve al centro Lukaku che con una magia aggiusta il pallone a McTominay a rimorchio, il destro dello scozzese è centrale e debole. Facile parata per Svilar

20' - OCCASIONE ROMA! Rimessa battuta velocemente e Soulè si invola verso la porta, l'argentino rientra per calciare ma Juan Jesus devia.

17' - Contropiede della Roma con Soulè ma l'argentino è arginato da Spinazzola, costrigendo la Roma a ripartire.

13' - Prima ammonizione della gara, Politano viene sanzionato per simulazione. L'esterno azzurro si era allungato il pallone e nel tentativo di recupero è caduto dopo un contatto con Pisilli: per l'arbitro è simulazione dell'azzurro.

13' - Ancora una palla recuperata dal Napoli in fase di impostazione giallorossa, N'Dicka sbaglia l'allungo e Rrahmani trasforma l'azione in offensiva.

11' - Ennesimo lavoro perfetto del pallone per Lukaku che cerca di servire l'inserimento di McTominay ma il pallone è leggermente lungo.

10' - Palla persa dal Napoli ma il forte pressing permette ancora una volta agli azzurri di recuperarla velocemente

9' - Vistosa la trattenuta ed il conseguente fallo di Cristante su Lukaku, l'arbitro interrompe il gioco.

9' - Contatto in area di rigore tra Spinazzola e Soulè, l'arbitro lascia correre.

8' - Palla persa e recuperata dallo stesso David Neres che riapre il gioco.

7' - Classici cori razzisti dagli spalti dell'Olimpico contro Napoli.

6' - Primi affondi offensivi degli uomini di Conte, giropalla fluido da sinistra verso destra.

5' - Grande recupero di McTominay che però poi non riesce a mandare Lukaku in porta, decisiva la chiusura di Mancini.

5' - Asfissiante il pressing del Napoli che non lascia spazio alla manovra giallorossa.

2' - Palla recuperata dopo un forte pressing, ma Politano non riesce a guadagnare il calcio d'angolo.

2' - Pronti via, contatto falloso tra N'Dicka e Anguissa, l'arbitro ferma il gioco

1' - Roma da sinistra verso destra in questo primo tempo, Napoli viceversa

20.46 - SI COMINCIA!

20.44 - Ingresso in campo delle due squadre

20.35 - Metà del settore ospiti è riempito dai tifosi del Napoli nonostante il divieto regionale

20.30 - Terminata la fase di riscaldamento, le squadre rientrano negli spogliatoi per l'inizio della gara!

20.05 - Squadre in campo per il riscaldamento! Olimpico verso il sold-out

20.00 - Il pareggio nel derby tra Milan ed Inter conviene al Napoli che questa sera ha la possibilità di allungare proprio sui nerazzurri.

19.40 - Le formazioni ufficiali della gara!

ROMA (3-5-2): Svilar; Rensch, Mancini, N’Dicka; El Shaarawy, Pisilli, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Shomurodov. All. Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

18.55 - Il Napoli scenderà in maglia azzurra questa sera all'Olimpico.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte conferma l'undici della gara con la Juventus, infatti Olivera sarà out ancora per un po' e Buongiorno è recuperato ma andrà in panchina. Dunque Meret in porta, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola. A centrocampo non si toccano Anguissa, Lobotka e McTominay. Il tridente Politano-Lukaku-Neres guiderà l'attacco in questa gara e forse in tutto il prosieguo della stagione, non essendoci ancora un sostituto di Kvaratskhelia con i tempi che stringono.

Le ultime sulla Roma

Claudio Ranieri si affiderà al suo 3-5-2 per questa sfida. Tra i pali Svilar, linea difensiva composta da Hummels al centro con ai lati Mancini e N'Dicka. Sugli esterni di centrocampo Rensch a destra (in pole su Saelemaekers) e Angelino a sinistra, in mezzo Cristante con Koné e uno tra Pisilli e Pellegrini. Sorpresa in attacco dove insieme a Dovbyk potrebbe esserci El Shaarawy e non Dybala.

Il Napoli è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 gare di Serie A contro la Roma, l'unico successo giallorosso è il 2-0 del 2023/24 (reti di Pellegrini e Lukaku). Entrambe le squadre stanno vivendo un buon momento: gli azzurri sono reduci da sette vittorie consecutive, i giallorossi in campionato non perdono da sei gare.

Matteo Politano ha nella Roma una delle sue vittime preferite: in carriera ha contribuito a sei gol contro i giallorossi (due reti e quattro assist), con nessun avversario ha fatto meglio. Artem Dovbyk è in un ottimo momento di forma: è reduce da tre gol consecutivi in Serie A e potrebbe arrivare a quattro contro il Napoli, l'ultimo giocatore a riuscirci con la maglia giallorossa fu Mkhitaryan nel 2021.

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla 23ª giornata di Serie A contro la Roma di Claudio Ranieri. Gli azzurri sono reduci da sette vittorie consecutive e dopo i pesante successi con Atalanta e Juventus vogliono ripetersi consolidare il primato in classifica. I giallorossi dalla loro non hanno iniziato al meglio la stagione, ma al terzo tecnico in panchina (dopo De Rossi e Juric) hanno trovato la quadra e ad oggi sono una squadra difficile da battere, soprattutto all'Olimpico.

Amici di Tuttonapoli, buona domenica e benvenuti nella diretta testuale di Roma-Napoli!