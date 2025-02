Saint-Maximin a rischio? Due alternative last-minute: i nomi

vedi letture

Si è complicato "tremendamente", citando il Corriere dello Sport, l'affare Saint-Maximin per il Napoli. L'operazione sembrava conclusa, ma non è così. Ora è a rischio. Ed è corsa contro il tempo per l'arrivo del nuovo esterno, per l'alternativa a David Neres sulla corsia mancina. Il mercato si concluderà a mezzanotte e dunque quella di oggi sarà per il Napoli giornata decisiva, in un senso o nell'altro.

Il quotidiano scrive: "Un intoppo tecnico ritenuto prima serio e poi serissimo, tanto da mettere a rischio l’affare. Manna ci ha lavorato prima e dopo la partita: oggi arriverà il verdetto definitivo. Alternative? Nulla di concreto: il prestito del francese Jeremie Boga dal Nizza, ma le condizioni fisiche non convincono. E ancora: il belga Francis Amuzu dell’Anderlecht".

Dopo l'addio di Kvara, che si è trasferito a inizio mercato al Psg di Luis Enrique, il Napoli aveva scelto l'argentino Alejandro Garnacho, ma lo United ha chiesto troppo - oltre 50 milioni - e i due club non sono riusciti a trovare un accordo. Poi l'entourage del calciatore ha sparato alto per l'ingaggio. Per Adeyemi era fatta ma il giocatore ha detto no. Ora tentativo per l'ex Nizza, 27 anni, felice di trasferirsi al Napoli, ma è corsa contro il tempo. La giornata di oggi sarà ovviamente decisiva. Prevista novità nelle prossime ore.