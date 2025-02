Cds - Saint-Maximin ieri era considerato sfumato: l'affare si è complicato tremendamente

Continuano a esserci dubbi sul nome del nuovo esterno sinistro del Napoli a poche ore dalla fine del calciomercato che si concluderà a mezzanotte. Il prestito semestrale di Saint-Maximin al Napoli, si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola, s’è complicato tremendamente. "Anzi, ieri pomeriggio a un certo punto era considerato sfumato: problemi nella definizione dei documenti con l’Al-Ahli, saltando da un cavillo all’altro, tra scadenze e triangolazioni con il Fenerbahçe, il club che tecnicamente controlla il giocatore avendolo preso a luglio a titolo temporaneo dall’Al-Ahli", si legge.

Come scrive il quotidiano, il piano era farlo arrivare ieri, "trovare uno slot per le visite mediche e portarlo in tribuna all’Olimpico. Poi, la questione araba: uno scambio problematico di documenti e soprattutto il timore di non ottenere la deroga per concludere l’operazione rispetto ai termini di un mercato già chiuso venerdì". Dopo l'addio di Kvara il Napoli aveva scelto l'argentino Alejandro Garnacho, ma lo United ha chiesto troppo e i due club non sono riusciti a trovare un accordo. Per Adeyemi era fatta ma il giocatore ha detto no. Ora tentativo per l'ex Nizza, 27 anni, felice di trasferirsi al Napoli, ma è corsa contro il tempo. La giornata di oggi sarà ovviamente decisiva. Prevista novità nelle prossime ore.