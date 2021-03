Sassuolo-Napoli 3-3, le pagelle: follia Manolas, ma vittoria era immeritata. Di Lore-Insigne i migliori

Meret 6,5 - Non ha colpe sui gol subiti, ne evita un paio con i piedi, in un'altra occasione si prende un rischio ma tutto sommato gestisce bene anche tanti palloni dal basso mostrando una grande crescita.

Di Lorenzo 7 - Gioca ininterrottamente ed è ormai ad un minutaggio che è solo dei portieri in serie A. Nonostante questo non perde lucidità, difende con ordine, nonostante il poco aiuto di Politano, e si propone con continuità. Segna il 2-2 buttandosi dentro, si procura il rigore del 3-2 ma neanche basta per trascinare la squadra.

Rrahmani 6 - Sarebbe ingiusto valutarlo negativamente. Non ha alcuna responsabilità sui gol presi ed è sempre puntuale in anticipo, esaltandosi su un paio di respinte sui tiri di Berardi dal limite. Merita la titolarità in coppia con Koulibaly

Maksimovic 5 - Alza male la punizione di Berardi mandando in vantaggio il Sassuolo, ma al di là dell'errore non convince. Diverse sbavature regalando palla in uscita, perde lucidità e mette in difficoltà persino Meret con un paio di retropassaggi non calibrati (dall'85' Manolas 4,5 - Entra giusto in tempo per commettere l'imperdonabile fallo che porta al 3-3 che può costare le residue speranze Champions)

Hysaj 5 - Schierato sulla carta per avere più solidità difensiva, in realtà soffre Berardi e poi combina la frittata a fine primo tempo con il rigore che complica ulteriormente i piani del Napoli (dal 73' Ghoulam 6 - Almeno è mancino, può dare ampiezza e qualità nell'accompagnare l'azione e ricreare i triangoli a sinistra)

Fabian 5,5 - Si divora il 3-2 da due passi, ma più che altro non convince in questo ruolo ritagliato da Gattuso che lo porta ad alzarsi in pressione, spesso isolata per la paura della squadra di scoprirsi. A volte si alza ma senza aggredire, altre no e la squadra finisce per schiacciarsi

Demme 6 - Al rientro da titolare, disputa una buona prova, correndo per tre dietro le imbucate centrali del Sassuolo. Gioca in sicurezza, sbaglia poco, offre uno scarico ai compagni (dal 73' Bakayoko 5,5 - Entra col Napoli sotto e non ha le caratteristiche per dare grande qualità. Non benissimo neanche la gestione finale)

Politano 6 - Non incanta, fatica anche difensivamente, ma è tutt'altro che semplice fare il terzino e poi partire iniziando a strappare dalla propria metà campo. Meglio quando viene innescato nella trequarti offensiva, ma accade raramente.

Zielinski 6,5 - Serve un'altra sua prodezza individuale per trovare il gol del primo pareggio. Al di là del gol tra i più brillanti, anche se non favorito da un baricentro sempre troppo basso. Gioca ininterrottamente e non viene gestito: perde lucidità, passo e finisce steso per terra per essere sostituito (dall'84' Lobotka sv)

Insigne 7 - Il VAR gli nega un gol pazzesco dei suoi per pochi centimetri, forse neanche questi per una chiamata davvero dubbia che può cambiare in base al momento in cui si ferma l'immagine. Sigla l'assist per il 2-2 per Di Lorenzo, trovando la forza per sprintare sul fondo dopo una partita più da terzino che da esterno, e poi la freddezza per il rigore del 3-2 che non porta tre punti. Esce dal campo davvero furibondo incarnando il vero spirito di tutti i tifosi.

Mertens 5,5 - Come Osimhen, paga colpe anche non sue perché è quasi impossibile giocare in una squadra così bassa e difensiva con tutti gli elementi dietro il pallone. Chiude con 17 tocchi, di cui solo 3 in area del Sassuolo (per intenderci, Meret ne ha 27) e non ha mai la possibilità di incidere (dal 67' Elmas 5,5 - Difficile giudicarlo, agisce da falso centravanti in un ruolo non suo, a volte venendo troppo incontro, altre volte isolandosi in una squadra che costurisce poco e malissimo)