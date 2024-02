Scelto modulo e formazione fatta: ecco il Napoli anti Barça di Calzona

Sul Corriere dello Sport si scrive così del modulo scelto dal nuovo tecnico per iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Napoli

"Intensità, pressione alta, riaggressioni, voglia, qualità, serenità, equilibrio, fase difensiva: il 4-3-3 di Ciccio Calzona sfilerà per la prima volta stasera sul palco delle stelle di Champions, ma la fase sperimentale è appena cominciata". Sul Corriere dello Sport si scrive così del modulo scelto dal nuovo tecnico per iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Napoli: "Il primo e ultimo alla vigilia del Barça, di un esordio da capogiro per mille motivi, considerando che la rifinitura del mattino in agenda oggi a casa azzurri servirà più che altro a limare i dettagli".

Sulle scelte di formazione, pare siano stati sciolti tutti i dubbi. "Per quel che riguarda le scelte, sono più che altro prime idee che oggi saranno valutate ancora: Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui in difesa; Anguissa, Lobotka, Cajuste a centrocampo; e il tridente Politano-Osi-Kvara".