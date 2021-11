Si è preso il Napoli, anzi Spalletti gli ha dato le chiavi

Sapete chi è il calciatore che ha completato più passaggi in tutta la Serie A? Si chiama Fabián Ruiz Peña ed è a quota 903 in campionato. Elegante, efficace, cattivo quando serve. Ha già segnato 3 reti e fornito 2 assist, ma quel che conta è che si è preso in mano le chiavi della squadra e Spalletti non ha nessuna intenzione di affidarle ad altri.

Nel grande inizio di stagione del Napoli c’è sicuramente tanto Fabiàn, la capacità di cambiare passo dello spagnolo affidandosi ad una tecnica ben sopra la media. L’accoppiata con Anguissa è uno dei punti di forza della squadra, con l’ex Betis che ha trovato subito grande affiatamento con il compagno di reparto. C’è un rinnovato spirito in Fabiàn, una totale immersione nel progetto tecnico voluto da Spalletti.

Sino a questo punto, lo spagnolo sta forse disputando la sua migliore stagione in maglia Napoli per continuità di rendimento e per il modo in cui sta incidendo sulle sorti della squadra. Quando a Spalletti hanno chiesto ‘Perchè col Verona non hai cambiato qualcosa in mediana’ il tecnico ha replicato: “Avrei dovuto spostare Fabiàn dalla cabina di regia, ne abbiamo vinte dieci con lui lì. Non è semplice toglierlo”. Come dargli torto…