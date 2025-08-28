Si sta parlando troppo poco dell'ultimo colpo di mercato del Napoli

Si parla poco di Miguel Gutierrez, l'ultimo acquisto in ordine di tempo aspettando Hojlund ed Elmas. L'esterno spagnolo ora è ai box - per un intervento alla caviglia destra al termine dell'ultima stagione - ma presto tornerà e diventerà per Conte una pedina preziosa. Con lui, il Napoli - dopo l'affare Ndoye divenuto impossibile - ha fatto una scelta precisa. Ha voluto un esterno capace di giocare dentro al campo e di costruire aggiungendosi a Di Lorenzo. Un terzino offensivo. Con un mancino educatissimo e una naturale propensione alla rifinitura.

Mancino educato, diversi assist e qualche gol in Liga, Gutierrez avrà tempo e modo per imporsi dietro McTominay che però gli lascerà spesso campo. Accentrandosi, McT permetterà a Gutierrez di riempire lo spazio alle sue spalle. Olivera sarà utile in partite dove servirà essere più attenti difensivamente o quando saranno previsti accesi duelli individuali uno contro uno. Gutierrez può diventare l'alternativa valida quando servirà altro dal terzino sinistro. Senza dimenticare Spinazzola che può ricoprire anche il ruolo di ala mancina. A sinistra, il Napoli si è garantito un colpo importante di anni 24 - scuola Real Madrid - che potrà diventare una vera e propria sorpresa rispetto ad altri colpi di mercato mediaticamente più rumorosi.