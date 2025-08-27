Hojlund-Elmas, ore decisive! Sky: "Nuovi contatti tra i club per trovare l'intesa"
TuttoNapoli.net
Sono ore caldissime per l'operazione Rasmus Hojlund. Il Napoli vuole chiudere l'operazione per assicurare ad Antonio Conte la sua prima scelta dopo l'infortunio di Romelu Lukaku, ma ci sono da registrare in questo senso nuovi contatti con il Manchester United per sbloccare l'affare, dopo che il Napoli ha trovato l'accordo con il giocatore.
Parallelamente il Napoli vuole definire anche l'arrivo di Eljif Elmas, pedina importante e che può ricoprire più ruoli considerando il nuovo atteggiamento tattico con i quattro centrocampisti tutti in campo insieme. A breve può arrivare la fumata bianca con il Lispa in prestito oneroso e diritto di riscatto. Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport.
Pubblicità
In primo piano
Copertina Conte a Sky: “Sarà campionato molto equilibrato! Fame e lavoro la ricetta per riconfermarsi. Su KDB…” di Francesco Carbone
Le più lette
Prossima partita
30 ago 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cagliari
In primo piano
Davide BarattoHojlund-Napoli, accordi trovati! Rai: “Aumenta l’ingaggio e scende riscatto, tutte le cifre”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: ADL coi 100 mln da spendere, le caz**te smentite da Anguissa, l’oltraggio a McTominay e gli inutili fucili su Lucca
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Buon impatto, lo Scudetto sul petto pesa! De Bruyne è attivo, lavoriamo su concetti europei"
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Basta parlare, armiamoci! Lukaku? Zero alibi! Lavoriamo ad una terza opzione. Tutti uniti, da favoriti siamo già finiti decimi!"
Pierpaolo MatroneConte a Mediaset: "Scudetto? Stiamo belli calmi, è dura! Fate voi le griglie! Su KDB e Lucca..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com