Hojlund-Elmas, ore decisive! Sky: "Nuovi contatti tra i club per trovare l'intesa"
Oggi alle 15:11In primo piano
di Redazione Tutto Napoli.net

Sono ore caldissime per l'operazione Rasmus Hojlund. Il Napoli vuole chiudere l'operazione per assicurare ad Antonio Conte la sua prima scelta dopo l'infortunio di Romelu Lukaku, ma ci sono da registrare in questo senso nuovi contatti con il Manchester United per sbloccare l'affare, dopo che il Napoli ha trovato l'accordo con il giocatore. 

Parallelamente il Napoli vuole definire anche l'arrivo di Eljif Elmas, pedina importante e che può ricoprire più ruoli considerando il nuovo atteggiamento tattico con i quattro centrocampisti tutti in campo insieme. A breve può arrivare la fumata bianca con il Lispa in prestito oneroso e diritto di riscatto. Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport.