Bomba dall’Inghilterra: non solo Hojlund, il Napoli piomba sul 2005 Mainoo del Man United
Il Napoli si sta muovendo con decisione sul mercato e spunta un nome a sorpresa: quello di Kobbie Mainoo. Il centrocampista del Manchester United - riferisce il Daily Mail, potrebbe entrare nei discorsi già avviati tra i due club per Rasmus Hojlund, operazione che procede verso un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze.
Gli azzurri, dopo aver prelevato Scott McTominay la scorsa stagione, valutano così un possibile terzo colpo in dodici mesi da Old Trafford. Un fattore che può giocare a favore del Napoli è la partecipazione alla Champions League, vetrina che il giovane talento inglese classe 2005 considera determinante per accettare una nuova destinazione: un dettaglio che potrebbe garantire agli azzurri un vantaggio sulla concorrenza della Roma.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
