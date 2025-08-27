Napoli-Hojlund, pronte 36 pagine di contratto: dettagli sulle cifre

Continua senza sosta il lavoro per portare Rasmus Hojlund in azzurro. L’attaccante danese ha già espresso da giorni la sua piena disponibilità al trasferimento e ora la trattativa è nelle mani dei due club. La Gazzetta dello Sport in edicola svela un curioso retroscena: il contratto per l'attaccante è già pronto e il quotidiano ne svela alcuni dettagli.

“Hojlund ha detto sì e questo può anche aiutare a tirare un sospirose di sollievo, dopo che il Napoli si è speso in lungo e in largo: il contratto, che sta pronto da qualche parte con le sue 36 pagine, andrebbe firmato, si è partiti dal basso, si fa per dire, dai 3,5 milioni di euro e si è arrivati intorno ai cinque con scadenza 2030. Però adesso tocca rimeschiare il carteggio, adeguarlo o aggirarlo secondo i nuovi desideri dello United e sperare che basti”.