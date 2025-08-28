Non solo Hojlund-Elmas, Sky: il Napoli insiste per Brescianini, è il prescelto per il centrocampo

Il Napoli punta a completare la rosa e, a prescindere dai possibili arrivi di Eljif Elmas e Rasmus Hojlund, insiste per Marco Brescianini. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il centrocampista è considerato il profilo ideale per rinforzare la mediana, motivo per cui i contatti con l’Atalanta restano costanti.

Ricordiamo che Brescianini era stato trattato già lo scorso anno, aveva anche svolto le visite salvo poi andare a Bergamo con il Napoli che alla fine puntò su McTominay in uscita dallo United. Ora il giocatore torna nel mirino del club azzurro che cerca un centrocampista con le sue caratteristiche, ovvero fisico ma di qualità e con abilità ad inserirsi in zona gol.