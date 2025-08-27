Hojlund, nuovi contatti Napoli-United! Sky: è pronto a partire e aspetta solo l’ok

Sono attesi domani nuovi contatti tra il Napoli e il Manchester United per cercare di sbloccare definitivamente l’operazione Rasmus Hojlund. La trattativa è entrata nella sua fase decisiva e il centravanti danese, già da tempo convinto della destinazione azzurra, resta in attesa del via libera per mettersi in viaggio.

Il giocatore ha già dato la propria disponibilità al trasferimento - riferisce Sky Sport - e non vede l’ora di iniziare la nuova avventura sotto la guida di Antonio Conte. Ora la palla passa ai due club, che hanno trovato la base d’intesa su un prestito oneroso con obbligo di riscatto, legato solo alla qualificazione in Champions e non al numero di presenze. Se le parti dovessero trovare l’accordo finale nella giornata di domani, l’obiettivo del Napoli sarebbe far partire il giocatore al più presto per averlo a disposizione contro il Cagliari.

Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita e il Napoli ci pensa, ma c'è anche il Milan. Il danese era da tempo in cima alla lista o comunque era tra i primi nomi dell'elenco del ds Manna dopo l'infortunio di Lukaku. Hojlund è anche un under essendo un classe 2003 e non occuperebbe posti in lista. Si tratta di un centravanti rapido, veloce, che vede la porta e che ha ancora ampi margini di crescita data l'età. Allo United non ha fatto malissimo ma dopo l'arrivo di Sesko per lui a Old Trafford c'è poco spazio. Il Napoli ora chiude.