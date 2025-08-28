Ultim'ora Mainoo-Napoli, Romano: "Fatta telefonata allo United, ma non è una trattativa"

vedi letture

Hanno accostato Kobbie Mainoo al Napoli. Lo ha fatto ieri il Daily Mail. Ne ha parlato anche il giornalista Fabrizio Romano sul suo canale Youtube: "Un giornalista molto bravo di Manchester, Jack Gaughan, ha raccontato che il Napoli si è informato sul giocatore. Io credo che sia naturale perché quando viene fuori un'opportunità del genere tutti i club più importanti del mondo possono essere interessati.

Per me ad esempio è folle pensare di lasciare andare via un ragazzo del genere con un potenziale enorme che è anche un bravissimo ragazzo fatto e finito nel settore giovanile. Il Napoli ha chiamato lo United per capire se è vero che Mainoo è in vendita, ma dire che oggi è iniziata una trattativa o che il Napoli sta facendo un'offerta...ci passa un oceano. Anche perché il giocatore costerebbe tantissimo e ora lo United è rigido sulla posizione. Diciamo che è solo un retroscena al momento".

Mainoo, classe 2005, è un centrocampista centrale abile tecnicamente, di grande talento, di buona gamba e resistenza, che gioca nel ruolo di mezzala ma anche come centrale in mediana in un reparto a due. Ha sprint palla al piede, visione di gioco e dribbling nello stretto. Il Napoli ci pensa a quanto pare come alternativa ad Anguissa - che a gennaio farà la Coppa d'Africa - ma al momento si tratta di una semplice suggestione dopo un sondaggio esplorativo con un club con cui da mesi si tratta: dopo McT ora tocca a Hojlund. Insomma, non costa nulla domandare e chiedere informazioni. Mainoo non è partito titolare nelle prime uscite del nuovo campionato e, dato che il rinnovo è in stallo, può partire. Vorrebbe, nel caso, una squadra che disputerà la Champions. La formula può essere quella del prestito secco.