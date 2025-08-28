Ultim'ora

Mainoo-Napoli, Romano: "Fatta telefonata allo United, ma non è una trattativa"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:30In primo piano
di Fabio Tarantino

Hanno accostato Kobbie Mainoo al Napoli. Lo ha fatto ieri il Daily Mail. Ne ha parlato anche il giornalista Fabrizio Romano sul suo canale Youtube: "Un giornalista molto bravo di Manchester, Jack Gaughan, ha raccontato che il Napoli si è informato sul giocatore. Io credo che sia naturale perché quando viene fuori un'opportunità del genere tutti i club più importanti del mondo possono essere interessati.

Per me ad esempio è folle pensare di lasciare andare via un ragazzo del genere con un potenziale enorme che è anche un bravissimo ragazzo fatto e finito nel settore giovanile. Il Napoli ha chiamato lo United per capire se è vero che Mainoo è in vendita, ma dire che oggi è iniziata una trattativa o che il Napoli sta facendo un'offerta...ci passa un oceano. Anche perché il giocatore costerebbe tantissimo e ora lo United è rigido sulla posizione. Diciamo che è solo un retroscena al momento".

Mainoo, classe 2005, è un centrocampista centrale abile tecnicamente, di grande talento, di buona gamba e resistenza, che gioca nel ruolo di mezzala ma anche come centrale in mediana in un reparto a due. Ha sprint palla al piede, visione di gioco e dribbling nello stretto. Il Napoli ci pensa a quanto pare come alternativa ad Anguissa - che a gennaio farà la Coppa d'Africa - ma al momento si tratta di una semplice suggestione dopo un sondaggio esplorativo con un club con cui da mesi si tratta: dopo McT ora tocca a Hojlund. Insomma, non costa nulla domandare e chiedere informazioni. Mainoo non è partito titolare nelle prime uscite del nuovo campionato e, dato che il rinnovo è in stallo, può partire. Vorrebbe, nel caso, una squadra che disputerà la Champions. La formula può essere quella del prestito secco.