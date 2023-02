Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri… Il festival di Sanremo è ormai lontano, ma si canta sempre con il Napoli, rilanciando vecchi-nuovi motivi , scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che è la canzone giusta per Kvaratskhelia e Osimhen, gentilmente offerta dall’interista Adriano Celentano e da Claudia Mori:

"I numeri parlano per loro: Kvara segna il suo decimo gol in campionato, ai quali aggiunge undici assist; Victor è sempre più capocannoniere della serie A con 18 reti (in 19 partite…), con in più quattro assist. Sono sempre loro due a trascinare al Napoli nella sfida contro il Sassuolo, vinta 2-0, con due reti di straordinaria bellezza, entrambe nel primo tempo".