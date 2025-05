Napoli-De Bruyne, clamoroso Sky: “C’è intesa economica, il nodo oggi è solo familiare”

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha riferito gli ultimi clamorosi aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e Kevin De Bruyne ai microfoni dell’emittente satellitare: “Economicamente poteva sembrare lo scoglio più importante, visti i guadagni che De Bruyne ha sempre avuto in Premier League, ma ci risulta che le parti ci credono, ormai ci sono. Quindi è soltanto una scelta di vita familiare che De Bruyne deve fare se accettare o meno”.

Queste le parole dell'esperto di mercato mentre quest'oggi quasi tutti i quotidiani hanno confermato la visita in città di lady De Bruyne per visionare degli appartamenti. La famiglia De Bruyne conosce già la città, ospite di Dries Mertens negli anni scorsi, ma anche per il matrimonio celebrato a Sant'Agnello, vicino Sorrento, ed attualmente in maglia azzurra c'è il suo grande amico Romelu Lukaku. Insomma, sponsor non da poco per spingere il suo passaggio con la maglia del Napoli per un trasferimento che avrebbe dell'incredibile.