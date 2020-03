Sky - A Castel Volturno con ADL anche Chiavelli: incontro positivo con Gattuso, gli aggiornamenti

Incontro a Castelvolturno per Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso, in un clima sereno e proficuo per proseguire il rapporto tra le parti. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, sarebbe stato positivo l'incontro alla presenza anche dell'amministratore delegato Chiavelli: tanti obiettivi ancora da centrare, ma la volontà di entrambi sarebbe di andare avanti insieme. Le parti, dunque, si aggiorneranno anche con i legali di Gattuso che ha una clausola d'uscita entro il 30 di aprile mentre, il Napoli il 10 di giugno. In sostanza, però, il progetto è condiviso, c'è stima tra le parti, Gattuso vuole proseguire e De Laurentiis gli riconosce gli ultimi risultati che rappresentano una sterzata positiva per la stagione degli azzurri.