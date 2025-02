Sky - Conte ritrova Olivera e pensa di nuovo al 4-3-3: il grande dubbio è Raspadori

Il sistema di gioco è uno degli interrogativi in casa Napoli in vista della sfida al vertice contro l’Inter in programma sabato alle ore 18 al Maradona. Rientra Mathias Olivera, c’è Leonardo Spinazzola, dunque è ipotizzabile - riferisce Sky Sport - il ritorno al 4-3-3 con l’uruguaiano nella linea a quattro e l’ex esterno della Roma nel tridente offensivo.

Il ritorno al passato permetterebbe anche a Politano di tornare nel suo ruolo più naturale, così come a Di Lorenzo, di nuovo terzino destro e non braccetto come visto a Como. Il 4-3-3 comprometterebbe però la presenza di Giacomo Raspadori, che al momento è il giocatore più in forma del Napoli: 2 gol nelle ultime 2.

In caso di conferma del 3-5-2, invece, sarebbe Olivera ad agire da esterno di centrocampo sulla sinistra con Spinazzola inizialmente dalla panchina. Valutazioni in corso da parte di Antonio Conte, la scelta del sistema di gioco è una questione non di poco conto considerando le condizioni non perfette di alcuni giocatori e il momento poco brillante di Lukaku.