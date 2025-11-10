Ultim'ora Sky - Conte, voci infondate sulle dimissioni: ma andrà risolta frattura tra staff e giocatori

Nessuna addio, nessun esonero: Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis proseguiranno insieme. Non che ci fossero troppi dubbi apparentemente, eppure nelle ultime ore erano circolate voci che riportavano di dimissioni del tecnico del Napoli prontamente respinte dal presidente, voci che Sky Sport ha tenuto a smentire ed a etichettare come infondate. Il problema che verrà affrontato durante questa pausa nazionali è "la frattura interna tra lo staff tecnico ed il gruppo squadra".

Intanto, è in programma per oggi anche un incontro tra Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna per analizzare il momento attuale. Questo meeting era già programmato, ma l'urgenza è aumentata esponenzialmente a seguito della pesante sconfitta subita e delle altrettanto pesanti dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa. Conte che al momento si trova invece a Torino dalla sua famiglia.