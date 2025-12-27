A Cremona riparte la corsa Scudetto: Conte ha due dubbi di formazione

Dopo una pausa nel giorno di Natale, il Napoli è tornato in campo ieri al centro sportivo di Castel Volturno a 48 ore dalla sfida dello Zini con la Cremonese, prima tappa di una nuova maratona da 7 partite in 23 giorni dopo la parentesi della Supercoppa. Domani dunque ripartirà l’inseguimento all’Inter, prima a più due sugli azzurri, e al Milan, secondo a più uno. Il Corriere dello Sport aggiorna le ultime di formazione:

"Conte deve sciogliere sostanzialmente due dubbi. Uno in difesa, legato al ballottaggio tra Juan Jesus e Buongiorno, e uno in attacco, su chi tra Elmas e Lang sarà il partner di Neres nella coppia di trequartisti alle spalle di Hojlund. Per il resto, scontate le conferme di Politano a tutta fascia destra, con Spinazzola in vantaggio su Gutierrez a sinistra, e Di Lorenzo nel tris di centrali. Da valutare i recuperi di Beukema e Olivera".