5 in uscita per un arrivo, ma il Napoli riflette! Cds: "Centrocampista o attaccante?"

Il Napoli dovrà operare a gennaio senza superare l'indicatore del costo del lavoro allargato per un mercato quindi a costo zero (tra cartellini e stipendi), chiudendo con un equilibrio perfetto tra entrate ed uscite. Fa il punto quest'oggi il Corriere dello Sport, raccontando che sono cinque i calciatori che il Napoli ha inserito nella lista delle cessioni, in primis perché vogliono più spazio: Lucca, Marianucci, Mazzocchi, Vergara e Ambrosino.

Per Lucca, arrivato dall’Udinese in prestito con obbligo di riscatto alla prima presenza (9 milioni più 26), c'è il West Ham dopo la cessione del tedesco Füllkrug al Milan. Anche la Juve ha chiesto informazioni al suo entourage, ma dipenderà dal recupero di Lukaku. Mazzocchi è dall’estate sul taccuino del Sassuolo, mentre Vergara piace tra i tanti al Cagliari e al Lecce. Cagliari e Torino seguono anche Marianucci. Sono loro la chiave per poi far entrare dei tasselli, ma - si legge - il Napoli, però, non ha ancora deciso se intervenire a centrocampo o se magari rinforzare l’attacco. È un momento decisivo. Congelato a questo punto - ed anche molto complicato - il colpo Mainoo, bloccato da Amorim.

