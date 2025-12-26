Calciomercato Napoli a saldo zero, niente super colpi e occhio a 4 uscite

Dovrà essere oculato il mercato di gennaio. Con De Bruyne e Gilmour fuori, oltre ad Anguissa, la priorità su cui sta lavorando Giovanni Manna è evidente. Anche se lo stesso Anguissa sembra pronto a bruciare le tappe e a rientrare prima del previsto. Ad ogni modo le trattative sottotraccia proseguono, con un paletto importante: il club di Aurelio De Laurentiis dovrà operare a "saldo zero", quindi bilanciando le entrate con le uscite.

In questo senso attenzione ai nomi di Marianucci, Mazzocchi, Vergara, Ambrosino e pure a Lorenzo Lucca. Una volta definiti questi eventuali addii, tutto sul nuovo centrocampista: il preferito sarebbe ancora Leon Goretzka, ma difficilmente il Bayern se ne priverà nonostante i pochi mesi di contratto rimanenti. L'altro nome caldo è quello di Kobbie Mainoo, esubero dello United. Lo scrive Tmw.