Mainoo-Napoli, Romano: “Posizione United chiara! Nodo formula e tempistica”

Kobbie Mainoo resta il grande obiettivo del Napoli per rinforzare il centrocampo, ma la trattativa con il Manchester United è tutt’altro che semplice. A confermarlo è stato anche Ruben Amorim, che in conferenza stampa prima della sfida contro il Newcastle ha ribadito come il giovane centrocampista rappresenti il futuro dei Red Devils, un segnale chiaro della volontà del club inglese di non privarsene in modo definitivo. L’unica formula possibile, al momento, è quella del prestito. Non si parla né di cessione a titolo definitivo né di un diritto di riscatto che non garantisca allo United il pieno controllo sul futuro del giocatore.

Anche in caso di prestito, però, l’operazione potrebbe sbloccarsi solo a una condizione fondamentale: il Manchester United deve prima individuare un sostituto. È questo un incastro decisivo, come spiegato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. Il Napoli è concretamente interessato, Mainoo accetterebbe la destinazione azzurra, ma il classe 2005 è considerato un pilastro del progetto dello United per il futuro e, allo stato attuale, neppure lui spinge per un addio definitivo. Tutto dipende quindi dalle mosse del club inglese.