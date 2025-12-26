Ultim'ora
ADL blinda Conte, Schira: "Rinnovo e aumento di stipendio, vuole aprire ciclo!"
Il Napoli vuole blindare Conte. De Laurentiis è pronto a rivedere il suo contratto, che scade nel 2027, con nuova scadenza e con un aumento di stipendio. Lo scrive sui social il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.
"Aurelio De Laurentiis considera Antonio Conte un fattore chiave per Napoli e sta pianificando di offrire all'allenatore un prolungamento del contratto con un aumento dello stipendio. ADL vorrebbe tenere Conte a lungo sulla panchina del Napoli per un ciclo duraturo di successi", le sue parole su X.
