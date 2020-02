Sky - Il Napoli vuole Pezzella: c'è l'ok del giocatore, ora serve trattare con i viola

Il mercato si è chiuso da poco, ma il club di De Laurentiis continua ad essere alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, il Napoli ha individuato un altro profilo per la difesa. Si tratta di German Pezzella, centrale classe 1991 della Fiorentina. L'argentino, attuale capitano della squadra di Iachini e in viola dall'estate del 2017, sarebbe un rinforzo di esperienza per la squadra di Gattuso.

DISPONIBILITA' - Contatti già avviati con l'agente del giocatore, c’è disponibilità. Ora bisognerà trattare con la Fiorentina - con cui ha un contratto fino al 2022 - per trovare l'accordo totale.