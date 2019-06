Sky - Manolas-Diawara, affare in dirittura d'arrivo: cifre e dettagli dell'affare

È in dirittura d'arrivo l'affare che porterà al Napoli il difensore della Roma Kostas Manolas mentre in giallorosso andrà Amadou Diawara. A riferirlo è l'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio attraverso un tweet.

TRATTATIVA CHIUSA - "La trattativa è in chiusura, con i giallorossi che incasseranno 34 milioni di euro (ma 2 andranno al giocatore) e farà così 30 milioni di plusvalenza. Il centrocampista è stato invece valutato 18 milioni con un'aggiunta di 2 milioni di euro di bonus in caso di raggiungimento di determinati obiettivi", si legge sul portale gianlucadimarzio com.

IL CONTRATTO - L'esperto di mercato riferisce anche i dettagli contrattuali: Al Napoli, Manolas guadagnerà circa 4,5 milioni di euro mentre il contratto di Diawara verrà discusso e definito domattina.