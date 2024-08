Sky - McTominay-Napoli, domani le visite! Scambio documenti completato con lo United

Completato lo scambio di documenti tra il Manchester United e il Napoli per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese ora può partire e lasciare il club che l'ha accompagnato fin da quando aveva 5 anni: è atteso in Italia per domani per effettuare le visite mediche. Non solo Lukaku, quindi, ma anche lo scozzese per due ufficialità dunque in arrivo. A riferirlo su X è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.