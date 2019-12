Sky - Prove di 4-3-3, i cambiamenti di Gattuso: Mertens torna al passato, Allan vertice basso

Il nuovo Napoli, affidato a Gennaro Gattuso, non si muove da Castel Volturno. Duro lavoro, è questa la formula per ritrovarsi messa sul piatto dal nuovo allenatore. Che, dal punto di vista della tattica, ha diverse idee per provare a migliorare immediatamente la situazione. E sui suoi input la squadra sta lavorando da ieri pomeriggio.

LE IDEE TATTICHE - Il tecnico calabrese vuole una difesa più coperta, equilibrata, sempre con la linea a quattro. Nel suo 4-3-3 sarà fondamentale Allan, che giocherà da vertice basso (ma potrebbe anche alternarsi con Zielinski) e anche il fraseggio: è sulla qualità di palleggio che punta Gattuso. Infine l'attacco: Mertens è stato provato da ala sinistra, come Insigne, mentre al centro si sono alternati Llorente e Milik.