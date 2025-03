Sky - Rinnovo Anguissa, trattativa aperta: il Napoli vuole blindarlo fino al 2030, i dettagli

Dopo il rinnovo di Mathias Olivera e quello prossimo di Alex Meret, il Napoli lavora anche al prolungamento di Frank Zambo Anguissa.

Il centrocampista ha il contratto attuale in scadenza al termine della stagione, ma il Napoli ha in mano un'opzione di prolungamento (e adeguamento) biennale. Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, al momento c’è una trattativa aperta per un nuovo contratto, più ricco e più lungo, fino al 2029 o al 2030. In estate, proprio per Anguissa era arrivata un’offerta importante da parte del Monaco: 15 milioni giudicati pochi dal Napoli che valuta almeno il doppio il giocatore.