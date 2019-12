Sky - Rrahmani, c'è l'ok! Amrabat aspetta (anche) l'Inter. Giuntoli sfida l'Atalanta per un '98

Il Napoli continua a guardare in casa Verona per rinforzare la rosa a disposizione di Rino Gattuso. Due dei nomi monitorati da Cristiano Giuntoli sono Sofyan Amrabat (23) e Amir Rrahmani (25), entrambi di casa Hellas. Il portale gianlucadimarzio.com ha riportato proprio le ultime sul doppio affare: "Operazione che si potrebbe concretizzare a giugno sulla base di 30 milioni per entrambi i giocatori.

Il difensore gialloblù ha già dato disponibilità per il suo trasferimento in azzurro nella prossima estate, mentre per Amrabat si deve ancora trovare l'intesa economica, con l'Inter che continua a tenere d'occhio con particolare interesse il centrocampista olandese, di origini marocchine, che prende tempo in attesa di capire se i nerazzurri stringeranno o meno con il club del presidente Setti. Le due operazioni potrebbero essere slegate nel caso in cui Amrabat e il Napoli non trovassero un accordo e, in ogni caso, sia lui che Rrahmani concluderanno la stagione a Verona.

Napoli che prova a inserirsi anche nella trattativa tra l'Atalanta e la Spal per Igor. Sull'esterno destro brasiliano c'è da tempo la società nerazzurra che però non ha ancora chiuso, da registrare in questo senso l'inserimento degli azzurri che hanno manifestato il loro interesse per questo giocatore".