Sky - Spinazzola recuperato e subito titolare! Olivera in dubbio: ultime di formazione

vedi letture

Leonardo Spinazzola recupera e domenica partirà dal primo minuto contro il Como. Ancora in forse Olivera. Di formazione e delle ultime da Castel Volturno parla Massimo Ugolini di Sky Sport: "Domenica rientra Spinazzola, ancora in forse la presenza di Olivera che sta recuperando ma non è ancora al massimo della condizione. Capiremo domani se l'uruguagio verrà convocato o meno. Spinazzola titolare con Politano a destra, Di Lorenzo braccetto di destra in difesa. In attacco Raspadori con Lukaku".

La probabile formazione per domenica:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All.: Conte.