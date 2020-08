Sky - Su Allan c’è anche il Borussia Dortmund: i dettagli

Un altro club si è fatto avanti per Allan. Le ultime sul futuro del centrocampista del Napoli vengono riportate dal giornalista esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, sul proprio sito: "Su Allan, dopo PSG nel gennaio 2019 e Atletico Madrid, c'è anche il Borussia Dortmund. Il club tedesco, però, prima di avviare una trattativa col Napoli deve cedere un giocatore in quel reparto. Inoltre, qualora l'affare dovesse essere realmente impostato, il Dortmund non lo vuole fare alle cifre chieste dal club di De Laurentiis. Per gli azzurri si parte da una base di 40 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dai tedeschi, intenzionati a mantenersi intorno ai 25mln più magari qualche bonus da inserire".