Sky - Tutto su Gilmour dopo l’uscita di Gaetano o Cajuste! In attacco il preferito è Neres: i dettagli

vedi letture

Gianluca Gaetano e Jens Cajuste sono in uscita dal Napoli.

Gianluca Gaetano e Jens Cajuste sono in uscita dal Napoli. Non appena uno dei due centrocampisti sarà ceduto e troverà una nuova sistemazione, il Napoli è pronto ad affondare il colpo per Billy Gilmour, mediano scozzese classe 2001. Il club di De Laurentiis, riferisce Sky Sport, avanzerà una una nuova offerta al Brighton da circa 12 milioni più bonus.

Non solo centrocampo, perchè il Napoli potrebbe anche investire in attacco. L’esterno offensivo preferito è David Neres del Benfica. Tuttavia, prosegue l’emittente satellitare, servirebbe un investimento economico importante per convincere i portoghesi, motivo per cui l'arrivo di Neres sembra al momento conciliabile solo con la cessione di Victor Osimhen.