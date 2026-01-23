Sorpresa Conte: se cambia modulo può cambiare l'obiettivo di mercato

vedi letture

Non solo Giovane. Arriverà anche un esterno ma attenzione anche a possibili novità tattiche che potrebbero cambiare il mercato del Napoli. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"in questa fase si valuta la lista degli esterni e tra questi spiccano i nomi di Ezzalzouli del Betis, Boga del Nizza, Sancho dell’Aston Villa e Maldini dell’Atalanta. Un elenco che cresce, che cambia di giorno in giorno e che potrebbe anche trasformarsi radicalmente negli obiettivi nel caso in cui Conte, senza Neres e Lang, dovesse decidere di cambiare nuovamente modulo. Riflessioni in corso. La certezza è Giovane".