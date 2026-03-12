Starace: “McTominay è un napoletano-scozzese! Non gli piaceva il caffè, ora non ne può fare a meno"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli. Tanti gli aneddoti raccontati durante l’intervista, Starace ha descritto lo spogliatoio del Napoli come un luogo sacro: “Lo spogliatoio è eccezionale, è una cosa innovativa, già sta diventando un fiore all’occhiello per noi”.

Le scaramanzie dei calciatori e il rito del caffè

“Ogni calciatore ha le sue cose, abitudini, scaramanzie” e Starace sistemava ogni singola borsa, maglietta, pantaloncino, scarpette in un modo maniacale. Un altro degli aspetti più noti e apprezzati del lavoro di Starace è il rito del caffè. Da trent’anni, il suo caffè è diventato un simbolo di accoglienza e affetto nello spogliatoio azzurro: “Il caffè non è solo caffè, il caffè è amore, il caffè vuol dire rispetto per la persona, vuol dire che sei gradito a noi come ospite, come tutto”. Starace ha ricordato con emozione l’episodio recente in cui ha portato il caffè a Giovanni Simeone, sottolineando come anche i nuovi arrivati sentano subito il calore dell’ambiente partenopeo. “Noi napoletani siamo di cuore buono, quindi ci piace accogliere tutti con lo stesso profumo, con lo stesso odore del caffè". Il caffè, per Starace, è anche un modo per dire “ti voglio bene” e per creare legami che vanno oltre il campo da gioco. Nessun allenatore, secondo lui, ha mai rifiutato il suo caffè, proprio perché rappresenta un gesto di rispetto e di amicizia.

Rapporti speciali con Diego, Dries e McTominay

Starace ha raccontato diversi episodi che testimoniano il rapporto speciale che ha instaurato con molti calciatori e allenatori passati per Napoli. Ha ricordato con emozione l’incontro con Diego Armando Maradona e l’amicizia nata con Dries Mertens, che ha partecipato anche al suo compleanno. “Dries è un ragazzo che merita, perché se l’è conquistato negli anni. Non solo lui anche Insigne, McTominay e tanti altri. A McTominay non piaceva il caffè ora non me può fare a meno. Non è uno scozzese. È un napoletano-scozzese”.