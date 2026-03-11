McTominay torna per il Lecce? CdS: "C'è una certezza su Scott"

Scott McTominay è tornato ad allenarsi in gruppo e si prepara a rientrare tra i convocati dopo alcune settimane complicate dal punto di vista fisico. Il centrocampista scozzese rappresenta una pedina fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte e il suo ritorno potrebbe garantire maggiore equilibrio e intensità nella fase decisiva della stagione. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il numero otto azzurro è pronto a riprendersi il suo spazio: “McTominay è tornato in campo al posto giusto: in gruppo. Al centro del Napoli. E dopo cinque partite trascorse a guardare, sabato indosserà di nuovo la maglia numero otto in attesa delle decisioni di Conte: come minimo in panchina, nella più rosea delle aspettative in formazione”.

McTominay in campo dall'inizio o in panchina?

Secondo il quotidiano sportivo, il rientro di McTominay potrebbe rappresentare un valore aggiunto importante per il finale di stagione: “Troppo presto per fare previsioni, ancora prematuri i tempi per raccontare cosa e come, ma la certezza di base è che la squadra riacquisterà un plus di forza e intensità nelle due fasi, personalità, assist e gol nello sprint finale per definire la griglia della zona”.