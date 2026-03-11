Tuttonapoli Infortunio Vergara, quante partite salterà? La previsione del rientro

Più serie del previsto le condizioni fisiche di Antonio Vergara che sarà costretto a un lungo stop. E saranno diverse le partite che dovrà saltare. Il talento azzurro ha riportato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro, come svelato dall'esito degli esami strumentali, e lo stop rischia di essere fino a due mesi. In modo particolare, ecco quanto hanno scritto i quotidiani oggi in edicola.

Vergara, i tempi di recupero: la previsione

“Antonio Vergara dovrà osservare almeno 40 giorni di stop in seguito all’infortunio alla pianta del piede sinistro patito contro il Torino", si leggeva questa mattina sul Corriere del Mezzogiorno. "I tempi di recupero sono stimati in 6-8 settimane e dunque saranno diverse le partite che Vergara sarà costretto a saltare: almeno cinque", la previsione del Corriere dello Sport.

Quante partite salterà Vergara? L'elenco completo

Vergara, dunque, tornerà solo tra metà aprile e fine aprile. E saranno almeno cinque, secondo le previsioni, le partite che salterà. Ovvero: Lecce, Cagliari, Milan, Parma e Lazio (nel weekend del 18-19 aprile). Potrebbe dunque tornare per la Cremonese, a fine aprile. Ma è presto oggi per ogni altra valutazione. Di sicuro, salterà tutto marzo e le prime gare di aprile. E dovrà dire addio al sogno playoff con l'Italia. Ma l'appuntamento con l'altro azzurro è solo rimandato.